Segni Zodiacali, quali sono i più criminali? Non fateli diventare vostri nemici!

Alcuni segni zodiacali hanno una spiccata tendenza ad essere criminali e sono molto attratti dal proibito. Vuoi sapere quali?

L’attrazione per il proibito in alcune persone è più marcata che in altre. Secondo l’Astrologia i nati sotto alcuni segni zodiacali hanno più probabilità di diventare dei criminali. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Segni Zodiacali e fascino del proibito

Si sa essere buoni, onesti e generosi sono valori comunemente accettati e auspicati nella società ed ognuno di noi riceve fin da piccoli insegnamenti in merito.

Nessuno a parte le personalità davvero patologicamente deviate affermerebbe che non siano valori giusti e da rispettare.

E’ però altrettanto vero che il fascino delle azioni proibite, dei personaggi controversi e delle storie noir da sempre hanno un fascino indiscutibile.

Gli astrologi ci dicono che molti aspetti del nostro carattere possono essere previste a partire dai segni zodiacali che ci appartengono, ma sarà così anche per la tendenza a compiere azioni criminali?

A quanto pare sì, e esisterebbero addirittura dei dati statistici in merito, raccolti ad esempio dal Federal Bureau of Investigation che darebbero una classifica dei segni zodiacali più criminali in assoluto.

I 5 segni con più tendenze criminali

Proviamo allora a stilare una classifica dei segni che più potrebbero avere una vita con tendenze criminali.

Ovviamente è solo una classifica e logicamente affinché la tendenza alla criminalità si manifesti bisogna che esistano anche altre condizioni per fortuna non sempre presenti.

Dunque non fatevi venire strane idee in testa!

1- Segno del Cancro

I nati sotto il segno del Cancro risultano tra le persone più arrestate in assoluto! Mentalmente possono essere instabili e ciò li porta a compiere delitti passionali e d’impeto molto violenti

2- Segno del Toro

Il Toro è un segno di Terra, è calcolatore e può tendere a crimini come il riciclaggio di denaro.

Ha una personalità molto pericolosa che può esplodere dalla calma più assoluta.

3- Segno del Sagittario

Per i Sagittario la violenza fisica non è necessaria in qualunque caso. Sono più attratti dal diventare truffatori o ladri, ma non escludono la violenza se qualcosa si mette sulla loro strada.

Sono anche imprendibili perché cambiano posto e luogo di azione ed è difficile identificarli.

4- Segno dell’ Ariete

Gli Ariete possono essere senza scrupoli e attuare qualunque tipo di attività criminale se ciò li porterà ad aver successo nella vita, soprattutto lavorativa.

A volte possono anche compiere crimini per impulsività pensando di essere nel giusto.

5- Segno del Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono leader per natura e spesso possono arrivare ad essere a capo di organizzazioni criminali. Legati molto alla materialità ed al denaro sono freddi quanto basta per organizzare degli ottimi piani criminali.

Cosa ne pensate di questa classifica noir? Ritrovate voi o qualche vostra conoscenza? Se volete scoprire altre curiosità sullo Zodiaco continuate a seguirci!