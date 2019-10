Segni Zodiacali: quali sono i più divertenti? Impossibile trattenere le risate con loro!

L’Astrologia ci indica 3 segni zodiacali che sono i più divertenti tra tutti. Scopri se ci sei anche tu tra i buontemponi dello Zodiaco!

Alcuni segni zodiacali sono serie e musone altri hanno un grande umorismo, scopriamo quelli più divertenti!

Segni zodiacali e senso dell’umorismo

Ognuno di noi ha un diverso carattere.

Secondo gli astrologi questo dipenderebbe dal segno zodiacale a cui si appartiene.

La psicologia considera che le esperienze di vita e le differenze di educazione vissute contribuiscono a formare il carattere.

Tali teorie si possono fondere insieme e dunque si potranno avere persone appartenenti allo stesso segno zodiacale con caratteristiche simili, ad esempio la bontà, o il tipo di intelligenza, o ancora la tendenza a tradire.

Di sicuro l’essere divertenti e si buona compagnia è una delle caratteristiche che più aiuta nelle relazioni sociali.

Una persona divertente, che scherza e non si prende troppo sul serio sarà sempre cercata e ben voluta.

I 3 segni dello Zodiaco più divertenti

Vediamo dunque la classifica dei segni che più possono essere considerati dei buontemponi e sono piacevoli da frequentare!

1- Leone

Il Leone è sempre circondato da amici che vedono in lui un faro contro la noia!

Ha sempre voglia di divertirsi, di essere al centro dell’attenzione.

Non è una persona che si lamenta molto dei problemi ma preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi delle situazioni e viverli a pieno.

Al contrario è capace di tirare su gli amici in difficoltà mostrando loro il lato divertente della vita!

2- Ariete

Per l’Ariete quello che importa è l’azione non tanto il risultato.

Per loro dunque i problemi e gli intoppi della vita hanno poco impatto sul loro modo di prendere le cose: guardano sempre avanti e quello che è andato storto lo dimenticano praticamente subito.

Per loro dunque anche una pesante giornata di lavoro può svoltare con un’uscita tra amici, oppure sfogandosi con qualche attività sportiva anche estrema.

Amano proporre sempre progetti nuovi e divertenti da condividere con chi amano.

3- Pesci

I Pesci sono amici molto ricercati perché estremamente sensibili e pronti a stare accanto sia nei momenti belli che in quelli brutti.

Sono empatici e sensibili e fanno del loro rapporto di amicizia una dei fattori più importanti per la loro vita.

Ecco perché su di loro si può sempre contare anche solo quando si ha voglia di uscire e staccare dalla noia della quotidianità.

Amano provare nuove esperienze e sono stimolanti intellettualmente , dunque con loro una gita al mare o una visita ad un museo non sarà mai noiosa!

Allora vi è piaciuta questa classifica? Se sì seguiteci per scoprire altre curiosità sui segni zodiacali!