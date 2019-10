Segni Zodiacali: quali sono i più bravi a letto? Ecco i 5 amanti più desiderabili tra le lenzuola

Alcuni segni zodiacali negli incontri amorosi sono più focosi di altri, scopriamo con chi faresti scintille sotto le lenzuola!

Una delle caratteristiche più ricercate in un partner è la capacità di coinvolgimento in un rapporto fisico. L’Astrologia ci dice quali sono i segni zodiacali che più si trovavo a loro agio sotto le lenzuola. Scopriamo quali sono!

Amore e Psiche sotto le lenzuola

Le relazioni d’amore tra due partner sono caratterizzate da tanti aspetti: il rispetto, l’amore romantico, l’attrazione fisica ecc..

Uno dei fattori che contribuisce ad una relazione duratura e felice è di sicuro una buona intesa sotto le lenzuola.

Pur se con le differenze individuali infatti, un pizzico di pepe in più in camera da letto è una cosa apprezzata da tutti.

Alcuni segni zodiacali sono per natura più focosi e bravi nelle relazioni intime, scopriamo cosa ci rivela l’Astrologia sui lati del carattere più particolari di ciascun segno.

i 5 segni zodiacali più bravi a letto

I primi tre segni della classifica sono passionali mentre gli ultimi due sono più sensuali. Vediamo le caratteristiche dei segni che fanno faville in camera da letto!

Il Segno del Toro

Un segno di Terra come il Toro è caratterizzato da grande passionalità ed energia fisica che dosata in camera da letto rende questo segno uno dei più bravi nell’arte dell’eros.

I Toro mostrano tutto il loro fuoco dopo che la relazione è divenuta stabile, solo in quel momento si lasciano andare sicuri del partner e dimostrano pienamente la loro grande abilità!

Il Segno del Leone

I nati sotto il segno del Leone sono energia pura, forza e voglia di dimostrare il loro potere. In camera da letto sono instancabili, amano dominare anche se adorano essere adulati e corteggiati. Per loro il mix perfetto è un rapporto complice e vitale. Se infatti l’energia fisica comincia a calare possono distaccarsi dal partner.

Il Segno del Capricorno

Il Capricorno è un altro segno di Terra ed apparentemente è molto razionale e “freddo”. Però ha la capacità, se trova chi lo sa stimolare, di lasciarsi andare senza freni diventando così un amante davvero molto focoso. Gli piace molto giocare anche se scarseggia un po’ in tenerezza.

Il Segno dello Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono sensuali per natura: amano il gioco della seduzione, e quando si trovano in camera da letto amano sperimentare sempre nuove piccanti situazioni.

Per questo segno anche le situazioni proibite, come i luoghi pubblici o i giochi di ruolo sono molto stimolanti, perciò se avete in programma un incontro con uno Scorpione preparatevi a tutto!

Il Segno dei Gemelli

I Gemellini amano stuzzicare il partner, farsi rincorrere e sono sempre pronti a flirtare anche sotto le lenzuola. Con loro è una conquista continua, ed il partner se riesce ad accendere in lui/lei la lampadina dell’interesse mentale ad esempio con qualche confidenza piccante può star certo che il Gemelli perderà qualsiasi freno anche sotto le lenzuola.

Vi è piaciuta questa classifica dei segni più bravi in camera da letto e siete pronti per un’incontro galante con uno di loro?

Seguiteci per scoprire altre curiosità sullo Zodiaco!