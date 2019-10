Segni Zodiacali: a quali tentazioni non riesci proprio a resistere? Svelato il tuo punto debole

Scopriamo quali sono le tentazioni a cui ciascuno dei segni zodiacali non può resistere! Cerca il tuo segno e scopri cosa ti attrae di più.

Le tentazioni fanno gola a tutti ma a seconda dei segni zodiacali veniamo più attratto da qualcosa rispetto ad altro. Alcuni sono buoni solo in apparenza, alti fin troppo sfortunati. Ma ognuno ha la sua debolezza.

Scopriamo segno per segno quali sono le tentazioni più irresistibili!

Segni zodiacali: Piaceri o doveri ?

Il celebre scrittore Oscar Wilde era solito affermare:

“L’unico modo di liberarsi da una tentazione è cedervi”

Anche se paradossale questa frase rispecchia molto bene l’indole umana e la complessità della nostra psiche sempre in bilico tra seguire quello che ci da piacere o tentare d resistere.

Ogni persona secondo la complessità del proprio carattere e della storia personale verrà allora attratto da qualcosa in particolare a cui non riuscirà proprio a resistere, mentre altre lusinghe della vita non lo colpiranno più di tanto.

Secondo l’Astrologia il modo di rapportarsi alle tentazioni è peculiare per ciascun segno: andiamo quindi ad analizzare uno per uno i vari segni zodiacali e vediamo a cosa non possono dire di no!

i Segni dello Zodiaco e le tentazioni irresistibili

Qual è il vostro tra i segni il vostro? Scoprite la vostra tentazione.

Ariete

Il segno dell’Ariete è caratterizzato da una grande forza di volontà e caparbietà. La sua tentazione è partire all’azione senza rifletter per sostenere le proprie cause. Spesso quando vede un litigio infatti non si riesce a trattenere e si butta a capofitto nella mischia. Attenzione dunque a trovare dei compromessi per evitare inutili lotte!

Toro

La tentazione per il segno del Toro? Il divano! I nati sotto questo segno amano la quotidianità perciò cosa c’è di meglio di passare una giornata in famiglia a rilassarsi in santa pace? Occhio però a non indugiare nell’ozio se si abituano sarà un problema farli uscire

Gemelli

Per un Gemelli la tentazione più irresistibile è qualunque cosa nuova. Questo segno ama il cambiamento e le relazioni interpersonali dunque non saprà resistere ad una serata tra gli amici, ad un viaggio o a quello che stimola la sua mente brillante come gli indovinelli!

Cancro

Il segno del Cancro è romantico e per lui la tentazione maggiore è rappresentata proprio dall’Amore con la a maiuscola.

Grandi sogni d’amore, romanzi e film strappalacrime saranno allora il suo pane quotidiano, ma attenzione che non si trasformino in tragedie!

Leone

Per il segno del Leone la tentazione più irresistibile è parlare di sé. Il grande carisma dei nati sotto questo segno affascina ma può anche stufare se esagerato! Attenti a non farvi ammaliare troppo dalle lusinghe!

Vergine

Per i nati nel segno della Vergine è irresistibile qualunque situazione in cui devono dare giudizi, dare la loro opinione, insegnare…Spesso però risultano troppo critici e possono risultare pesanti.

Bilancia

I Bilancini sono degli esteti nati: adorano tutto ciò che è bello ed armonioso, e adorano prendersi cura di sé. Sono naturalmente attratti dalla perfezione del fisico ma anche dell’anima sia per sé che per gli altri.

Scorpione

Attratti da tutto ciò che comporta passionalità e istinto, gli Scorpioni non resistono alle avventure amorose, compresi i tradimenti e i rapporti impossibili. Sono anche attratti da tutto ciò che è misterioso, come la magia.

Sagittario

Per il Sagittario la tentazione in assoluto più irresistibile è l’esplorazione ed il viaggio. Non è importante la meta, basta partire zaino in spalla e tanta voglia di scoprire. Il Sagittario è anche curiosissimo e non è raro che mostri voglia di violare la privacy altrui: attenzione a non esagerare!

Capricorno

Il segno del Capricorno è uno dei più capaci di resistere alle tentazioni, almeno alla maggior parte di esse. Se però cade in tentazione per lui diventa difficile uscirne, e ne diventerà quasi ossessionato. Potrebbe ad esempio essere sensibile al gioco d’azzardo, o allo shopping compulsivo

Acquario

L’Acquario è ribelle per natura e per lui sarà irresistibile una causa umanitaria, un modo di vivere eccentrico ecc..Attenzione però a non perdere di vista l’obiettivo e fare delle rivolte inutili!

Pesci

I Pesci sono sensibili e per loro una coccola, un abbraccio saranno le tentazioni maggiori in assoluto. Molto protettivi e bisognosi di dare e ricevere affetto sono attratti dall’amicizia disinteressata anche quella con i loro piccoli animali domestici.

Ti sei ritrovato in questa descrizione o pensi di essere attratto da altro? Se vuoi conoscere altre curiosità sui segni del nostro zodiaco segui le altre classifiche dello Zodiaco!