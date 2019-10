Segni Zodiacali, quali sono i più ricchi? Il denaro è scritto nel vostro destino

Gli astrologi ci indicano 5 segni zodiacali che hanno più probabilità degli altri di diventare ricchi dentro e fuori durante la loro vita!

Tutti desiderano ricchezza e benessere. Alcuni segni zodiacali sono dei Paperon de Paperoni! Scopriamo i più fortunati di tutti nel campo del denaro ma non solo.

Segni zodiacali e Ricchezza: quelli che attraggono denaro

Secondo gli astrologi molte delle nostre caratteristiche innate sono determinate al momento della nascita a seconda dei nostri segni zodiacali, dell’ascendente ecc. Alcune di queste caratteristiche non sono immutabili perché con volontà ed impegno ci si può migliorare, ad esempio quando si tratta di cattiveria, o falsità o ancora di essere dei ribelli.

Altre caratteristiche sono forse un po’ più impegnative da cambiare ma il nostro agire è sempre la parte più importante, lo si vede ad esempio quando si parla di ansia o bellezza.

La ricchezza sia interiore che materiale rientra in queste ultime qualità che dobbiamo spesso sudarci con fatica. Alcuni di noi però, nati sotto il favore di alcuni segni avranno più facilmente un destino “ricco” in tutti i sensi.

Scopriamo allora chi sono i Re Mida dello Zodiaco, che riescono a trasformare in oro tutto ciò che toccano!

I 5 segni dello zodiaco più Ricchi o destinati a diventare benestanti

Ricchezza e benessere non sarebbe facilmente accessibili a tutti ma solo ad alcuni fortunati appartenenti a questi 5 segni:

1- Sagittario

Il Sagittario è un segno di Fuoco per cui in tutto ciò che fa ci mette impegno e passione massima. E’ molto attratto dalle novità e dai viaggi e le sue avventure spesso si possono trasformare in affari fortunati: nuove iniziative e progetti, anche in paesi lontani o che richiedono il buttarsi in un lavoro del tutto nuovo sono sempre ben accolte e solitamente sono fonte di soddisfazioni sia personali che economiche

2- Leone

Il Leone è il Re Mida per eccellenza: autorevole e propositivo nelle sue idee, riesce ad essere sempre a capo di progetti vincenti che gli portano notevoli successi economici e di avanzamenti di carriera anche se non vogliono il potere sterile ma vogliono sempre migliorarsi. Splendenti e dorati come il Sole che guida il loro segno, devono stare solo attenti a non abbagliare troppo perché potrebbero scatenare forti rivalità nei collaboratori che porterebbero a stress sul lavoro.

3- Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono di natura seri, equilibrati e molto affascinanti. Quando intraprendono un lavoro o un progetto nuovo, passato un primo momento di titubanza si impegnano molto in ciò che ritengono giusto fare e i risultati non si fanno attendere. Sono ben voluti da colleghi e superiori e la loro calma riesce a sbrogliare sempre anche le situazioni più intricate e ciò fa di loro una risorsa indispensabile sul lavoro, soprattutto in equipe.

4- Acquario

L’ Acquario è un segno ribelle ma molto altruista e ciò sul lavoro lo porta ad impegnarsi molto e ad essere sempre pronto a sostituire ed aiutare chi è in difficoltà. Queste sue doti di instancabilità lo fanno avanzare nella carriera anche perché sono molto creativi ed originali e le loro proposte sono sempre ben accolte!

5- Ariete

Il segno dell’ Ariete è testardo e centrato sull’obiettivo.

A volte può sembrare senza scrupoli perché quando ha un prpgetto da raggiungere non esiste altro che lo possa distrarre, persone comprese.

Per lui la ricchezza non è lo scopo ma una piacevole conseguenza, è molto più interessato agli onori meglio se pubblicamente riconosciuti.

Unica attenzione dovrebbe essere verso chi gli sta accanto che alcune volte rischia di venire travolto dal suo entusiasmo.

Vi è piaciuto questa classifica? Seguiteci per scoprire altri particolari curiosità che riguardano i segni dello Zodiaco!