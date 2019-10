Segni Zodiacali, quali sono i più Ribelli? Spesso passano per cattivi ma non lo sono!

Tra i segni zodiacali alcuni sono più inclini ad essere anticonformisti e ad andare sempre controcorrente. Scopri chi si distingue dalla massa!

Alcune persone odiano confondersi con la massa e vorrebbero distinguersi ogni cosa che fanno. Secondo gli astrologi ci sono segni zodiacali più inclini ad essere ribelli, scopriamo la classifica dei primi 3.

Meglio ribelli o conformisti?

Ciascuno nasce con un carattere diverso, fatto di tante piccole caratteristiche che si intersecano come in un mosaico speciale.

Ecco che come in una ricetta, intelligenza, ansia, bellezza o cattiveria, sono dosate in modo diverso per ognuno di noi.

Anche per quanto riguarda la tendenza a conformarsi ai pensieri e ad i comportamenti esistono vari gradi: alcune persone non si sentono bene se non all’interno di regole esplicite o implicite seguite dagli appartenenti al loro gruppo sociale mentre altre rifuggono totalmente l’omologazione.

Chiaramente come dicevano i latini “la virtù sta nel mezzo” e dunque socialmente parlando, il rispetto di alcune regole permette un buon andamento della vita comunitaria.

L’Astrologia ci dice che alcuni segni zodiacali hanno un’istinto di ribellione alle regole imposte più marcato rispetto ad altri e ciò influenzerebbe molte delle loro azioni o scelte di vita.

Volete scoprire se ci siete anche voi tra i segni più trasgressivi?

Andiamo a vedere la classifica!

I tre segni zodiacali più ribelli

1- Leone

Il Segno del Leone ha un fascino indomito basato proprio sulla sua grande forza d’animo e sicurezza di sé.

Quando prende una decisione la porta fino in fondo ed è pronto a lottare con tutte le sue forze per le cause che gli stanno a cuore, comprese quelle “sentimentali”.

Ciò vuol dire anche a volte, andare contro le regole imposte dagli altri: il Leone infatti è molto ligio alle regole, ma devono essere regole giuste altrimenti perde ogni scrupolo e diventa il più ribelle di tutti. E data la sua potenza innata, c’è da temerlo!

2- Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia hanno un tipo di anticonformismo sottile ma indomito.

Sanno quello che vogliono e sanno come arrivarci.

Sono capaci di conquistare le loro posizioni per “sfinimento”, continuando con una tranquillità interna che non ha paragoni a fare ciò che vogliono anche se questo li porta ad essere controcorrente.

Questa caratteristica è anche una di quelle che più li rende affascinanti, perché chi li conosce non può che restare abbagliato dalla loro serenità e costanza pacifica.

3- Acquario

Gli Acquario hanno la ribellione come una delle caratteristche principali del loro carattere.

Sono ribelli per definizione: per loro andare controcorrente è un modo di definire la loro identità.

Sono portati ad appassionarsi per cause umanitarie, a intraprendere uno stile di vita altamente non convenzionale con il rischio però di fare scelte sbagliate solo in nome dell’andare controcorrente.

Che sia una ONG o un lavoro di artista di strada o ancora una missione religiosa gli Acquario sono appassionati vivono con passione ciò che fanno, purchè non sia convenzionale!

