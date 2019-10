Segni Zodiacali, quali sono i 5 più infedeli: con loro le corna sono dietro l’angolo!

Alcuni segni zodiacali tendono a tradire più di altri, vediamo quali sono i più inclini alle storie parallele e come scoprirli!

L’Astrologia ci aiuta a capire da quali segni zodiacali è più facile aspettarsi le corna, vediamo la classifica dei traditori nati.

Segni zodiacali, la tendenza al tradimento

Ciascun individuo almeno una volta nella vita ha sperimentato il tradimento. Da parte del partner o come protagonista e si può affermare che in nessuno dei due casi la situazione sia immune da problemi.

L’essere umano tende a ricercare le situazioni che gli procurano benessere perciò di sicuro uno dei fattori predisponenti al tradimento è l’insoddisfazione all’interno di una coppia.

Poi il carattere e le inclinazioni personali fanno la loro parte ed ecco che chi è più portato per natura ad essere bugiardo, o volubile, o istintivo è più predisposto di altri a tradire.

L’Astrologia può dare dunque indicazioni per capire quali tra i dodici segni zodiacali è più incline al tradimento e quali sono i segnali che dorebbero metterci in allarme.

I Segni più infedeli

1- Il segno dello Scorpione

Lo Scorpione è molto passionale ed è attratto dalle conquiste. Ama il corteggiamento e flirtare con più persone ed è anche attratto dalle situazioni pericolose e misteriose.

Questo fa si lui un traditore nato, però la spinta al tradimento è la perdita di fiducia nel partner che lo porta a cercare altrove quello che il partner non gli da più. Attenzione dunque ai segnali di insoddisfazione che inviano.

2- Il segno della Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia hanno la capacità innata di tenere in piedi due o più storie senza fatica. Essendo molto colpiti dalla bellezza la ricercano e cercano attenzioni.

Tradiscono quando non sono più innamorati e quando la storia ha molti alti e bassi perché non amano i conflitti ed in quei casi riescono ad essere molto convincenti quando vengono “beccati”.

3- Il segno del Sagittario

Amanti delle avventure, dei viaggi e delle esplorazioni, il Sagittario tradisce con serenità, non si sente in colpa.

Se è infedele lo fa con brevi avventure di poco conto, per attrazione fisica momentanea e per sperimentare più la conquista.

Amano un’ altro tipo di fedeltà con il partner, quella più spirituale e materiale e anche quando ricevono un tradimento riescono a perdonare guardando avanti.

4- Il segno dei Gemelli

L’incontenibile energia dei Gemelli unita ad un’innata volubilità è un mix esplosivo per l’infedeltà.

Questo segno infatti è sempre alla ricerca di stimoli nuovi, si annoia facilmente ed è dunque molto facile che si guardi attorno appena la persona che ha accanto non gli da più stimoli adeguati, soprattutto di natura mentale.

5- Il segno del Leone

I leoncini amano essere adorati, sono forti e convinti delle loro scelte.

Hanno bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione e anche di dominare la relazione con il partner.

Sono inclini ai flirt e se ritengono di non essere stati rispettati come meritano nella relazione ufficiale non ci pensano due volte a tradire e non si pentono facilmente.

Vi siete ritrovati nella classifica dei segni più infedeli?