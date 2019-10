Segni Zodiacali, alcuni diventano più belli con l’età: anche tu tra i fortunati?

Tutti invecchiano ma alcuni segni zodiacali diventano anche più belli con l’età. Scopriamo chi è così fortunato da non manifestare i segni del tempo.

Nessuno ama invecchiare ma il tempo porta radicali cambiamenti nel fisico e nel carattere. Alcuni segni zodiacali però sembrano migliorare con il tempo. Vediamo la classifica di chi diventa più bello in età avanzata. Ognuno ha la sua caratteristica: c’è chi è più bravo a letto, chi ha purtroppo la nuvoletta della sfortuna sempre attaccata addosso e chi invece è bravo a letto.

I segni zodiacali e la sindrome di Grimilde

Invecchiare non piace a nessuno, anche se le donne sono sicuramente più soggette ad insicurezze quando i cambiamenti fisici cominciano a palesarsi.

Non ci si piace più e si comincia a vedere lo specchio come un nemico, con l’ansia di cercare una nuova ruga, un chilo in più ecc..arrivando fino ad una vera e propria patologia chiamata appunto “Sindrome di Grimilde” come la matrigna di Biancaneve in continuo conflitto con se stessa e con la gioventù perduta.

Nemmeno gli uomini però sono esenti dalla voglia di restare eternamente giovani.

L’Astrologia ci dice quali sono i segni zodiacali che pur con il passare del tempo non subiscono grandi modificazioni ma anzi, appaiono anche migliorati.

I 3 segni più belli con l’età

Bisogna di certo tener conto delle differenze individuali anche per quanto riguarda stile di vita, diete e patologie, per le quali ci si deve sempre rivolgere a specialisti medici e mai dedicarsi al fai da te.

Ma se siamo curiosi possiamo leggere di seguito la classifica dei 3 segni che secondo gli astrologi sono naturalmente portati a restare giovani e a migliorare col tempo.

1- Il Segno della Vergine

La Vergine è perfezionista e molto attratta dalla cura del fisico.

Ama informarsi sulle cure naturali, dedicarsi a sedute nelle SPA e con prodotti sempre nuovi per farsi belle/i.

I nati sotto il segno della Vergine sono sicuri di se stesse e di come sono, anche con il passare degli anni non perdono questa caratteristica.

I Vergine sanno anche a tenere sempre in azione la mente, si interessa di studi e nuove teorie e tutto ciò gli regala anche un aspetto esteriore sempre giovane e una personalità molto interessante.

2- Il Segno dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno una personalità talmente veloce e sempre il movimento che anche l’età non riesce a star loro dietro!

Sono sempre interessati a nuovi progetti, fisicamente sono esili e scattanti e hanno un metabolismo veloce. Per loro cure fisiche, palestra e make up sono solo un gioco che passa presto sostituito da alti interessi.

Con l’età maturano e limano alcuni aspetti del loro carattere come la volubilità, ma mantengono una spensieratezza che affascina.

3- Il Segno del Cancro

I Cancerini sono sensibili, affettuosi, sempre molto presenti con chi amano e pronti a dar loro tutto.

Con il passare degli anni mantengono questo lato sognatore e un po’ infantile che fa sempre tanta tenerezza in chi li frequenta e li rende irresistibili a qualsiasi età.

Man mano che crescono soprattutto le donne cancro trasformano la loro capricciosità in seduzione e maturando diventano ancora di più attraenti, stimolando un senso di protezione e di conquista allo stesso tempo.

Se vi è piaciuta questa classifica leggete le altre curiosità sullo Zodiaco che l’Astrologia ci regala!