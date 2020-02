Seggiolini antiabbandono, bonus da oggi 20 febbraio: polemiche per il sito in tilt

Seggiolini antiabbandono, bonus da oggi 20 febbraio: polemiche per il sito in...

Parte da oggi 20 febbraio il bonus di 30 euro per l’acquisto dei seggiolini antiabbandono. Ma il sito è in tilt e tutto potrebbe slittare: polemiche tra gli utenti

Tantissime le polemiche per il bonus dei seggiolini antiabbandono che sarebbe dovuto partire da oggi. Gli utenti segnalano il sito completamente in tilt.

Come richiedere il bonus per l’acquisto dei seggiolini?

La data del 20 febbraio è stata designata come quella attiva per richiedere il bonus di 30 euro per l’acquisto del seggiolino auto antiabbandono.

Per accedere a questo contributo statale basta infatti registrarsi sito del Mit andando sulla piattaforma Sogei. Una volta ottenuto il bonus, lo stesso dovrà essere spendibile entro un mese dal ricevimento. In caso contrario si dovrà fare una nuova richiesta.

Il bonus viene erogato in modalità elettronica ed è valido con associazione del codice fiscale del minore, come si evince direttamente sul sito del Ministero.

Per chi avesse già effettuato l’acquisto, il Ministero ha previsto un rimborso sempre di importo pari a 30 Euro che si ottiene inviando entro 60 giorni a partire da oggi, una richiesta. La stessa dovrà essere accompagnata dallo scontrino fiscale oppure fattura: i 30 euro verranno quindi accreditati entro i 15 giorni dalla richiesta.

Sito in tilt: slitta la richiesta per il bonus?

I genitori che questa mattina hanno cercato di accedere alla piattaforma si sono trovati davanti ad un sito in tilt e a tratti off line. Come evidenzia anche il Corriere della Sera, sembra impossibile non solo registrarsi ma proprio accedere al sito o trovare il link dedicato.

La polemica via Twitter non si placa e sono in molti a chiedere delucidazioni in merito a questo disservizio: in tilt per le troppe richieste o problema tecnico?