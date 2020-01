Seggiolini anti abbadono, come richiedere il nuovo bonus per l'acquisto?

Seggiolini anti abbandono, come richiedere il nuovo bonus per l’acquisto?

Il bonus per i seggiolini anti abbandono è arrivato: come fare per richiederlo e acquistare il miglior dispositivo sul mercato?

I seggiolini anti abbandono saranno obbligatori dal 6 marzo e ora arriva il bonus tanto atteso per l’acquisto dei dispositivi. Come fare per ottenerlo?

Come ottenere il bonus per l’acquisto del dispositivo

Manca pochissimo, infatti dal 20 febbraio tutte le famiglie italiane potranno mandare avanti la richiesta per il Bonus che permette l’acquisto dei dispositivi obbligatori dal 6 marzo.

Paola De Micheli – Ministro delle Infrastrutture e Trasporti – ha firmato il decreto ed è ora definitiva l’assegnazione dei contributi per i dispositivi che saranno obbligatori per i bambini sotto i 4 anni.

Una firma che è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutti i politici ma soprattutto dal M5s:

“giunge finalmente a compimento l’iter della norma che incentiva l’uso dei dispositivi anti abbandono nelle auto”

Evidenziando di poter finalmente affermare che l’Italia si è dotata

“di uno strumento prezioso per proteggere la vita dei piccoli passeggeri”

Per tutte le persone che vorranno procedere con la richiesta del Bonus per i dispositivi pari a 30 euro, dovranno registrarsi sulla piattaforma mirata della Sogei oppure attraverso il sito del ministero. Questa registrazione deve essere fatta a partire dal 20 febbraio 2020 in poi – anche se è bene precisare che entro il 6 marzo tutto l’iter deve essere compiuto considerando l’attivazione dell’obbligo.

Chi non si adeguerà a tale norma potrà incorrere in multe, vista già la prima deroga dal 6 novembre 2019. I 30 euro verranno rilasciati in modalità telematica con buono spesa elettronico che è valido per acquistare un dispositivo in uno dei centri/negozi specializzati.

È possibile ottenere un rimborso per chi ha già effettuato l’acquisto?

Per tutte le famiglie che hanno già provveduto all’acquisto è possibile richiedere il rimborso sempre tramite registrazione al sito, entro 60 giorni a partire dal 20 febbraio 2020. Sarà necessario in questo caso specifico allegare il giustificativo di spesa scannerizzato.

Il dispositivo già in vostro possesso dovrà rispondere di tutte le caratteristiche richieste per legge.