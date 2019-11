Seggiolini anti abbandono, dove e come comprare i dispositivi per le auto

E’ scattato l’obbligo dei seggiolini anti abbandono e ora i genitori si chiedono cosa e come acquistare il dispositivo, soprattuto in caso di un vecchio seggiolino. Vediamo tutto in questa guida

Il seggiolino anti abbandono ha diviso i genitori italiani, non per lo scopo molto utile ma per le regole di acquisto. Ecco una guida per chi deve acquistare tutto da zero oppure ha un seggiolino vecchio e non sa come muoversi.

Dove si compra un seggiolino anti abbandono?

Dal sette novembre è scattato l’obbligo per i dispositivi che permettono di aiutare i genitori o chi porta un bambino in auto, di assicurarsi che non venga dimenticato dietro l’abitacolo.

Può sembrare una vicenda particolare, ma dopo tutti gli ultimi casi il Governo ha deciso di prendere dei provvedimenti al fine che non accadano più catastrofi di tale entità.

La domanda che ora si fanno tutti è cosa e dove acquistare, sia che si parta da zero o che magari si sia già in possesso di un seggiolino acquistato o passato da fratelli e sorelle.

Nei prossimi giorni verrà approvato un Decreto Legge che consentirà di accedere e comunicare le modalità per ricevere il contributo di 30 euro per ogni seggiolini acquistato.

Le condizioni dei dispositivi anti abbandono

Come primo fattore è bene evidenziare che questi dispositivi debbano essere omologati e in grado di rispettare le seguenti regole fondamentali:

Attivarsi in automatico nel momento in cui il conducente abbandona l’auto

Attivare un segnale visivo e sonoro – interno ed esterno all’abitacolo – che attesti la presenza del bambino in auto

Attivare il servizio di messaggeria, volto ad inviare un sms ai numeri scelti di emergenza che andranno a dare informazioni su dove sia stato parcheggiato l’abitacolo in quel momento

I dispositivi vengono attivati tramite Bluetooth o applicazione dedicata allo smartphone del genitore

Quali dispositivi anti abbandono compro se ho già un seggiolino?

Se si ha già un seggiolino, nonostante sia stato predisposto un fondo di 30 euro a persona per permettere l’acquisto, è bene sapere se sono stati messi in commercio dei dispositivi universali che si possono aggiungere a qualsiasi tipologia di seggiolino già in uso.

Sono formati da dei cuscini che rilevano il peso del bambino attivandosi quando la macchina si ferma. Si possono acquistare sul web oppure in negozi specializzati di prodotti per l’infanzia – chiedendo ad uno degli esperti quale possa essere il migliore da acquistare.

C’è un limite che riguarda questi dispositivi, ovvero che potrebbero non rispettare le norme imposte anche se gli esperti – come si evince da Altroconsumo – hanno evidenziato la loro totale sicurezza.

Quali seggiolini anti abbandono devo acquistare?

Ci sono anche persone che non hanno ancora effettuato l’acquisto e di conseguenza si chiedono come procedere. In questo caso la soluzione più raccomandabile è l’acquisto di un seggiolino con il sistema integrato che rispetta le condizioni dettate dalla legge e ha una maggiore sicurezza.

Lo stesso ha anche una app integrata e dedicata, che consente di registrarsi e da la possibilità di mandare gli sms di emergenza ai numeri indicati in fase di registrazione.