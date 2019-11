Da oggi scatta l’obbligo dei seggiolini per bambini antiabbandono, con dispositivi particolari che diano l’allarme in caso di accidentale dimenticanza. Come funzionano?

I seggiolini per bambini sono obbligatori, ma da oggi la nuova norma entra in vigore per permettere ai genitori di non commettere accidentali errori e dimenticanze.

I seggiolini antiabbandono obbligatori

E’ arrivato il giorno tanto atteso che obbliga tutte le persone che portano in auto un bambino, ad avere il dispositivo antiabbandono dopo gli episodi tragici di questi anni.

Lo ricorda il Ministero dei Trasporti con attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada come pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 ottobre con ufficializzazione ed entrata in vigore al 7 novembre 2019 – 15 giorni successivi alla pubblicazione.

Ci sono delle agevolazioni? Il Fisco, per permettere l’acquisto a tutti i genitori o a chi possiede un auto che trasporta dei bambini, ha istituito un fondo con incentivo di 30 euro a dispositivo che viene acquistato.

C’è un discorso legato alle multe, infatti il deputato del Pd Ubaldo Pagano chiede che per il primo periodo non vengano emesse sanzioni nel caso in cui un cittadino non lo possegga ancora e non lo abbia in auto:

“finché i cittadini non saranno informati in maniera corretta e duffusa sulla normativa”

E aggiunge che dovrà anche essere attivo l’incentivo di 30 euro al fine di permettere a tutti di comprare tali dispositivi.

Come funziona un dispositivo antiabbandono?

I dispositivi per essere idonei dovranno attivarsi automaticamente lanciando un allarme visivo e uditivo, così da avvisare il conducente della presenza in auto del bambino. Non solo, perché ci sarà anche la possibilità di invio sms di allarme a tutti i numeri di emergenza, con segnalazione del luogo dove viene parcheggiata l’auto e si trova di conseguenza il bambino.

Le caratteristiche sono state stabilite dal Ministero dei Trasporti che prevede o un seggiolino dotato di quanto sopra oppure apparecchi esterni accessori da omologare al seggiolino già in uso – se possibile.