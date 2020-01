Scomparsa Samira, emergono le ultime parole di Mohamed prima di sparire nel nulla

Il caso della scomparsa di Samira è stato nuovamente trattato da Chi l’ha Visto ed è emerso qualcosa di agghiacciante: le sue parole prima di scomparire nel nulla

La scomparsa di Samira resta un grande mistero ma anche quella di Mohamed non smette di stupire e alimentare i tanti dubbi dietro questa vicenda.

Le parole della bimba al padre

Il caso della donna scomparsa a Stanghella è un grande mistero e le indagini continuano a ritmo serrato. Nella serata di ieri Chi l’ha Visto si è occupato della terribile vicenda, con la conferma in diretta che l’uomo si trovi ancora a Barcellona e non a Casablanca come ipotizzato.

Malika, la mamma della donna scomparsa, ha anche rivelato alcune parole della bambina che non hanno lasciato indifferenti gli utenti:

“papà perché hai colpito la mamma e lei è caduta?”

Questo avrebbe detto la piccola al suo papà dopo averlo visto presumibilmente adottare un gesto violento contro la madre. Una bimba che ora è con la nonna, dopo la scomparsa della madre e la fuga del padre.

Chi l’ha Visto ha ripercorso tutta la vicenda dall’inizio sino alla sparizione di Mohamed, con la rivelazione che l’uomo ha in Marocco altri tre figli avuti da una precedente relazione.

Il Procuratore di Rovigo ha rilasciato una piccola dichiarazione ai microfoni del Tg3:

“il sentire comune non sempre si coniuga con la legge. le indagini sono andate avanti con un soggetto a piede libero. avrebbero dovuto sussistere indizi gravi, cosa che sino al 31 dicembre non è accaduta”

Le ultime parole di Mohammed alla suocera

La mamma di Samira è in Italia da qualche giorno ed è stata già intervistata da alcuni media e trasmissioni televisive. Il suo dubbio nei confronti del genero è alto e come si legge sul Gazzettino, le ultime parole dell’uomo prima di sparire nel nulla sarebbero state:

“non mi prenderanno mai”

Una frase che la donna traduce come un indizio di colpevolezza: