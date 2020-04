Scomparsa Martinelli, “Lite con i familiari”: spunta un’indiscrezione inedita

Nuovi elementi emergono nel caso di Luciana Martinelli scomparsa a Roma, una testimonianza getta nuova luce sui momenti precedenti la sparizione.

Luciana Martinelli, 27enne scomparsa da Roma avrebbe litigato con i familiari prima di sparire nel nulla. Alcuni avvistamenti al vaglio degli inquirenti: è in arrivo la svolta nel caso?

La scomparsa di Luciana Martinelli

Come emerso nel dettaglio nella trasmissione Chi l’ha Visto, la 27enne romana è scomparsa il 4 aprile dalla Capitale in zona Tiburtina.

Al momento della scomparsa indossava un cappotto color verde militare e dei jeans e di particolare la giovane ha un tatuaggio sulla spalla sinistra che raffigura una zampina di cane.

Luciana stava infatti proprio seguendo un corso online per educatore cinofilo e l’allarme è scattato in famiglia proprio perché la ragazza sarebbe uscita senza avvisare.

La segnalazione di alcuni telespettatori della trasmissione della Sciarelli ha permesso il ritrovamento dell’auto della ragazza una Volkswagen Up nera con sedili rossi.

Il mistero su cosa sia accaduto alla giovane è ancora fitto ma in queste ultime ore stanno giungendo alle forze di polizia numerose segnalazioni che potrebbero far luce sulla vicenda.

Avvistamenti e testimonianze, la svolta è vicina?

La giovane che nella vita fa l’insegnante di lingue per bimbi nella zona della scomparsa, avrebbe portato con sé documenti ma non il telefono cellulare e le chiavi dell’auto sarebbero state ritrovate sui sedili.

Secondo un’indiscrezione riportata da Corriere.it Luciana avrebbe avuto una lite in famiglia prima di scomparire:

“E’ stata vista in un market a Fleming…il caso della 27enne sparita dalla sua abitazione dopo una lite con i familiari si è spostato adesso al Flaminio”

Numerose sono le segnalazioni che l’avrebbero avvistata proprio in quelle zone a suffragio dunque di un ipotesi di allontanamento volontario.

Come anche già dichiarato dalla sorella Orietta a Chi l’ha Visto, Luciana avrebbe in passato manifestato problemi psicologici che potrebbero dunque indirizzare gli inquirenti nelle indagini.