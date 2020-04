La scomparsa Martinelli preoccupa, soprattutto adesso che è stata trovata la sua auto abbandonata con le chiavi all’interno. Dove si trova Luciana?

La scomparsa di Luciana Martinelli

Luciana è una giovane donna di 27 anni di Roma, scomparsa dalla sua abitazione venerdì. Secondo una prima ricostruzione la ragazza negli ultimi giorni non aveva partecipato al corso online per diventare educatrice cinofila ed era uscita, senza dire nulla a sua madre e sua sorella. Da quel momento si sono perse completamente le tracce.

Una situazione particolare, dovuta alla quarantena forzata che l’ha portata ad andare via con la sua auto – Volkswagen Up di colore nero con i sedili rossi.

Il ritrovamento della sua auto

In queste ore è stata ritrovata l’auto della ragazza con all’interno le chiavi abbandonate sopra i sedili posteriori. Questo grazie alla segnalazione di un utente a Chi l’ha Visto, che grazie alla descrizione del mezzo lo ha riconosciuto contattando prontamente le Forze dell’Ordine.

La diffusione dell’appello della famiglia tramite Chi l’ha Visto ha portato gli utenti ad effettuare numerose segnalazioni. Tra le tante ci sarebbero due meccanici che le hanno riparato la batteria dell’auto proprio prima che scomparisse nel nulla. L’auto è comparsa solo nelle scorse ore e non era presente nei giorni scorsi: i genitori hanno percorso quella strada più volte in questi giorni, essendoci in zona la scuola dove la ragazza insegna lingue.

Importanti ora sono le immagini delle telecamere del Circolo Canottieri che potrebbero aver ripreso il momento dell’arrivo e dell’abbandono dell’auto.

La mamma ha lanciato il suo appello, tra dolore e lacrime, all’inviata della trasmissione di Rai Tre: