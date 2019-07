Sciopero, Italia ferma il 24 e 26 luglio: caos per treni, aerei e bus

Sciopero, Italia ferma il 24 e 26 luglio: caos per treni, aerei...

Lo sciopero ferma tutta l’Italia tra treni, aerei e bus il 24 e il 26 luglio. Cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutti i dettagli

Una protesta che porta allo sciopero di tutti i settori lasciando gli italiani nuovamente nel caos questa settimana. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sciopero in tutta Italia di treni, aerei e bus

Una settimana che è iniziata con il blocco della linea ferroviaria da Roma a Firenze a causa di un incedio doloso e continua con il fermo di tutti i mezzi.

I Sindacati hanno deciso di proclamare un fermo dei mezzi per il 24 e 26 luglio: la prima data interesserà i trasporti mentre la seconda sarà mirata agli aerei.

Una protesta a livello nazionale che indetta da Uiltrasporti, Filti Cgil, Fit Cisl che non hanno avuto alcuna intenzione di fare un passo indietro, nonostante la convocazione prevista per il giorno 23 al Mit.

Per cosa si protesta? Per l’immobilismo del Governo a sostegno di Alitalia:

“creerà ernomi disagi per chi aveva programmato le partenze a fine luglio”

Commenta preoccupata la Codacons, evidenziando che non sarebbe più da tollerare :

“usare i cittadini come ostaggi per far valere le proprie ragioni”

Modalità di fermo dei mezzi il 24 e 26 luglio

Andando nello specifico, mercoledì 24 luglio tutto il trasporto pubblico locale (treni, taxi, autonoleggio, autostrade, porti, trasporto marittimo) si fermerà con alcune fasce orarie coperte – che variano a seconda delle città con un minimo di otto ore e garantendo alcuni orari di punta.

Per quanto riguarda venerdì 26 luglio si fermerà il trasporto aereo – con esclusione dei controllori di volo Enav – per quattro ore dalle 10 alle 14. Alitalia, al contrario, si fermerà per 24 ore.