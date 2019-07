Grande caos per Ferrovie dello Stato con tutta la circolazione dei treni sospesa, tra Roma e Firenze. Gli italiani sono nel caos: cosa sta succedendo?

Grande caos dalle 5.30 di questa mattina per tutti i pendolari delle Ferrovie dello Stato, che si sono visti i treni sospesi e la circolazione nel panico più completo.

Il fermo della circolazione ferroviaria da Roma a Firenze

Tutti i pendolari della zona da Roma a Firenze si ritrovano da questa mattina senza neanche un treno. Sono stati veri attimi di tensione e caos per un totale fermo della circolazione che nelle ultime ore ha interessato anche i mezzi provienienti dal nord – bloccati a metà strada senza poter raggiungere le stazioni di destinazione.

L’allarme è scattato alle cinque del mattino quando, una cabina elettrica alta velocità ha preso fuoco dalla provincia di Firenze – Rovezzano – bloccando completamente la linea.

L’attività e accertamenti dell’autorità giudiziaria

Si ipotizza un incendio doloso e sul posto è intervenuta la Digos insieme alla Polfer, non essendo la prima volta di questi atti contro le cabine ferroviarie con danneggiamenti all’intera rete.

Una nota dei dirigenti dell’azienda ha fatto sapere che è in corso tutta la riprogrammazione del traffico ferroviario, grazie al lavoro dei tecnici RFI. Tutto il sistema è andato in tilt e si registrano ancora più di 3 ore di ritardo per i convogli che arrivano sia da nord e sia da sud.

I pendolari hanno dovuto optare per mezzi alternativi se per brevi distanze, chi invece aveva previsto un viaggio lungo di lavoro oppure per le vacanze ha dovuto rimandare la partenza o restare in attesa.