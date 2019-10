Quale immagine scegli? La risposta svela la tua parte più intima e nascosta. Cose che non pensavi facessero parte di te!

Osserva bene l’immagine: quale scegli? Questo test psicologico smaschera la parte più intima del tuo modo di essere, un lato ignoto del tuo carattere! Sei pronto?

Test psicologico: scopri chi sei

Sono tre immagini apparentemente uguali ma molto differenti, non solo nel loro contenuto ma anche rispetto a quello che rivelano. Tu, come tutti, hai un lato nascosto del tuo carattere e il test psicologico vuole scavare mettendo insieme la tua scelta con ciò che ancora non è emerso (o nascondi).

Tutte le scelte che vengono fatte nella vita ti portano a scegliere una strada – un bivio, che caratterizza il tuo futuro e tutto l’effetto domino che ne viene successivamente.

Ma è possibile scoprire tutto questo con una immagine? Secondo i professionisti del settore, ognuno di noi ha una visione della vita differente. Per questo motivo è importante scegliere con onestà e naturalezza.

Quali sono i lati nascosti del tuo carattere? Un modo di fare, un modo di affrontare amori e vita che magari nascondi oppure non hai ancora fatto emergere. Attraverso questo semplice test, potrai scoprirli in un minuto. Dai inizio al test!

Scegli l’immagine e scopri come sei fatto

Osserva queste tre immagini, simili ma completamente differenti, scegliendone una senza pensarci troppo: quale ti ispira maggiormente?

Ora leggi il risultato e stupisciti di come sei veramente!

Hai scelto l’immagine 1?

Un carattere estroverso con le persone della quale ti fidi maggiormente, mentre con gli altri tendi a nasconderti ed essere più chiuso. Un lato nascosto del tuo carattere che non emerge è che hai necessità di stimoli per affrontare ogni aspetto della vita – quasi come se avessi bisogno sempre di una spinta.

Ami fantasticare, sei un idealista ed è difficile vederti con i piedi per terra: l’uomo della foto è immerso in un prato e vede la “realtà” da lontano – quasi come se volesse tenerla fuori dalla propria vita.

Un consiglio? Le persone non ti sentono presente, essere creativo va bene ma a volte la concretezza è obbligatoria soprattutto in ambito professionale. Non devi cambiare il tuo modo di essere, ma cercare di migliorare la comunicazione con gli altri.

Hai scelto l’immagine 2?

L’uomo in questa immagine ha i piedi fissi sull’asfalto, vede il suo futuro davanti e cerca una soluzione per raggiungerlo il più in fretta possibile.

Tu hai un carattere definito, concreto e tenace. Quello che nascondi è l’essere pauroso di un possibile cambio di programma, cosa che non ti fa vivere bene e devi avere sempre tutto sotto controllo. Temi che gli altri vedano la parte più fragile, così assumi un ruolo ben definito che non ti porta da nessuna parte.

Se hai un obiettivo lo raggiungi, senza guardare chi hai davanti e superando gli ostacoli in ogni modo possibile. Non sei incline al romanticismo e non ti perdi in meccanicismi strani.

Un consiglio? Non guardare solo avanti, ma anche intorno badando a delle sfumature che spesso ti sfuggono. La vita è una sola e tu la stai affrontando solo a metà, lasciando da parte quello che potrebbe farti divertire.

Hai scelto l’immagine 3?

Eccolo, l’uomo sull’orlo di un precipizio che guarda tutti dall’alto senza alcuna paura. Denota che sei una persona che ama apparire, farsi notare e comandare.

In pochi sanno che dietro a tutto questo c’è una profonda insicurezza, portata da una infanzia difficile e la voglia di riscattarsi al meglio. Sulla professione sei un leader, in amore sei freddo e quasi nessuno riesce a farti calare la maschera.

Un consiglio? Ascolta e guarda gli altri, non solo per imparare qualcosa ma anche per fare in modo di non restare solo al mondo. Hai tanto da dare, non solo da pretendere.

Vuoi scoprire altri aspetti di te che non immagini ti appartengano? Prova con questo nuovo test che ti proponiamo: la risposta ti lascerà senza parole!