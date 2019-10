Sei razionale o intuitivo? Rispondi e scoprilo con il nostro divertente test. Mai avresti creduto di essere proprio così!

Osserva l’immagine, cosa faresti come prima azione? La tua risposta rivela se sei un tipo razionale oppure intuitivo. Pronto a scoprire qualcosa che ancora non sapevi?

Test psicologico con una immagine

La vita ti pone dinanzi a delle scelte continue, tutte dettate dal nostro impulso che decide se farti fare una cosa oppure l’altra. In certi casi puoi pensare, ragionando sul da farsi mentre in altri casi tutto è così rapido che devi affidarti all’istinto.

Ma allora, cosa fare se trovi 4 situazioni che richiedono tutta la tua attenzione? Gli esperti del settore hanno delineato un profilo grazie ad una sola immagine: questo li ha aiutati a capire se sei un tipo razionale oppure intuitivo.

Non è di certo facile e sicuramente andando avanti con l’età il tuo modo di fare cambia, così come le tue priorità. Ma con questo test ti stupirai di te stesso! Sei pronto?

Quale azione svolgi per prima?

Un test facile e veloce che permette di scoprire qualcosa che ancora non conoscevi. Guarda bene questa immagine: vedrai che ci sono quattro situazioni differenti ognuna delle quali urgenti e che richiedono la tua attenzione.

Non pensarci e rispondi solo che cosa faresti come primissima cosa. Fatto? Ora corri a leggere il risultato e stupisciti!

Numero 1 – Rispondi al telefono?

Se intransigente e molto sicuro di te. Non intuitivo ma razionale e hai scelto la cosa che poteva metterti subito in luce e al centro dell’attenzione.

Non è facile avere a che fare con te, soprattutto perchè le persone che ti conoscono non hanno un margine di errore e spesso scappano per non affrontarti. Sei un comunicatore, pianifichi tutto e non lasci ma nulla al caso.

Un consiglio: cerca di capire anche le altre persone o finirai per stare solo con te stesso.

Numero 2 – Spegni il bollitore?

Intuitivo sempre alla ricerca della sicurezza tua e degli altri. Questa scelta è importante, anche se sembra la più banale: hai pensato di spegnere i bollitore per mettere al riparo il bambino, il cane e te stesso da possibili problematiche.

Non ami le sorprese e tendi a pianificare tutto quanto, proprio per non dover affrontare qualcosa di brutto che la vita ogni tanto riserva.

Un consiglio: gli imprevisti esistono e non puoi farci nulla. Vivi sereno e ogni minuto, abbandonando l’ansia.

Numero 3 – Ti occupi del cane?

Se hai scelto di occuparti del cane, cercando di impedire che faccia a pezzi il divano sei una persona razionale. Sei un maniaco del controllo, ami i dettagli curati e nulla deve essere lasciato al caso – o meglio può esserlo, ma solo se lo decidi tu. Sei perennemente insoddisfatto di tutto e tutti, perché non riesci mai ad arrivare a quella perfezione che fondamentalmente non esiste.

Non sei tollerante e ti porti dietro questa zavorra, tanto pesante da allontanare pian piano tutti da te. Hai dei lati che tieni nascosti per paura, ma sei divertente – comunicatore e un grande consigliere.

Un consiglio: devi lasciarti andare e pensare che ogni tanto un errore, possa anche far bene allo spirito!

Numero 4 – Calmi il bambino?

Sei una persona intuitiva e il benessere degli altri arriva sempre prima del tuo. Sei una persona che raggiunge gli obiettivi prefissati e non disdegni di chiedere aiuto se necessiti o delegare in caso di bisogno.

La tua vita ti piace e le persone intorno a te danno sempre un motivo in più per sorridere. Ami la famiglia e vedere gli altri che stanno bene.

Un consiglio: non avere paura della solitudine, ogni tanto serve per ritrovare se stessi.

Vuoi scoprire altri lati del tuo carattere? Prova con questo nuovo test che ti proponiamo: la risposta ti lascerà senza parole!