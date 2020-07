Amici, vi ricordate Monica Hill? Com’è oggi dopo 20 anni la cantante con la voce angelica

Saranno Famosi, che fine ha fatto Monica Hill? La cantante del talent show di Maria De Filippi ha cambiato totalmente la sua vita

Una delle artiste più amate della prima edizione del talent show di Maria De Filippi è, senza alcun dubbio, Monica Hill.

La cantante ha preso parte alla prima edizione del programma che, circa venti anni fa, prendeva il nome di ‘Saranno Famosi’. Durante il suo percorso all’interno della scuola ha dimostrato di avere grande talento. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Saranno Famosi, Veronica Hill oggi

Correva il 2001, quando fa il suo ingresso nei palinsesti di Mediaset il nuovo programma condotto da Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 debuttò come “Saranno Famosi” , nome che è stato poi cambiato a causa di problemi con i diritti d’autore. Tra i concorrenti della prima edizione, a cui ha preso parte anche Antonio Baldes, è difficile dimenticare Monica Hill che si è presentata negli studi televisivi con il sogno di vivere solo di musica.

Subito dopo l’esperienza televisiva, la sua carriera subisce un importante svolta. Dal 2002 al 2005 insieme al presentatore televisivo Maurizio Costanzo entrando nel cast di Buona Domenica. Ma com’è oggi l’ex allieva?

La sua carriera oggi

Da allora, sono trascorsi circa 20 anni e dopo aver preso parte alla nota trasmissione, Monica Hill ha iniziato a lavorare nel mondo della musica. Nel 2011, la cantante è diventata la corista di Laura Pausini.

Successivamente, ha lavorato per numerosi artisti di spicco come Eros Ramazzotti. Oggi è sempre in giro per il mondo con cantanti di grande fama. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è impegnata con Andrea Morelli il chitarrista di Cremonini che da anni la sostiene nei suoi progetti lavorativi.