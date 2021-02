La Bonas di Avanti Un Altro torna ad incantare i fan sui social con uno scatto dalle sfumature piccanti. Instagram in tilt.

Sara Croce è nota al pubblico non solo per essere stata tra le ‘Madre Natura’ più seducenti che abbiano mai solcato l’iconica scala di Ciao Darwin, ma anche per essere stata al fianco del duo comico Bonolis – Laurenti ad Avanti Un Altro nelle vesti dell’irriverente Bonas.

Ormai una vera e propria influencer, l’Ex aspirante Miss Italia, è seguita da oltre 840mila followers sui social.

In particolare il parterre maschile, apprezza non poco i contenuti pubblicati dalla Croce, che spesso e volentieri incanta con scatti privati e con estratti dai suoi shooting fotografici dei brand che l’hanno scelte per le loro campagne pubblicitarie.

Dopo aver infiammato i social con il suo costumino striminzito, la Bonas, torna a stuzzicare gli utenti con uno scatto davvero singolare. Scopriamo tutti i dettagli.

Sara Croce senza vestiti sotto la pelliccia

La bellissima modella pavese ha mandati poche ore fa i fan in visibilio con uno scatto ad alto tasso erotico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La foto in questione la vede bella come non mani, mentre inginocchiata è avvolta da un bellissimo cappotto in pelliccia che delicatamente scivola lungo le braccia.

Il dettaglio bollente non è passato però inosservato agli occhi critici dei suoi followers i quali non hanno potuto fare a meno di notare che sotto il cappotto fosse senza vestiti.

Ad incorniciare le sue forme mozzafiato un completino intimo satinato color antracite che mette in evidenza il suo prosperoso decollètè con il quale ha risvegliato le fantasie più nascoste dei suoi fan.

Lo scatto che ha mandato in delirio il web

La foto che ha infuocato i social ha conquistato nell’arco di pochissime ore oltre 58mila Like, destinati ad aumentare, e centinaia di commenti dove chi la segue non è riuscita a trattenersi dal lasciarle un commento in cui venga esaltata la sua indiscutibile bellezza e sensualità:

‘Magnifica, sei super sexy. Meravigliosa donna, attraente e bellissima’

scrive un utente e ancora:

‘Che strafiga bellissima’

e poi:

‘Da togliere il fiato’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Non solo bellissima, ma anche piena di talento, i fan sperano di poterla rivedere presto in un nuovo progetto professionale.