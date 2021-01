Sara Croce il bikini striminzito non trattiene: lo scatto bollente diventa virale...

La modella pavese incendia i social con uno scatto inedito delle sue vacanze estive. Il bikini non trattiene le curve, la foto provocante manda in tilt i fan.

Sara Croce è tra i volti dello spettacolo più apprezzati e seguiti degli ultimi anni, non solo per la sua professionalità ma anche per la sua incredibile ed eterea bellezza.

All’apice del successo a seguito della sua apparizione durante l’ottava edizione di Ciao Darwin nelle vesti della seducente Madre Natura, di recente ha affiancato Paolo Bonolis e Luca Laurenti ad Avanti un Altro nelle vesti di ‘Bonas’.

Molto seguita sui social, dove vanta oltre 840 mila followers, ama condividere scatti appartenenti al suo quotidiano privato, ma anche i suoi lavori con i prestigiosi brand con i quali collabora in qualità di modella.

L’Ex aspirante Reginetta di bellezza, poche ore fa, ha voluto ricordare le vacanze estive, ormai lontane, con uno scatto dall’altissima carica erotica, con il quale ha stuzzicato i suoi followers. Scopriamo di più.

Il ricordo estivo diventa bollente

Uno scatto al quanto singolare quello pubblicato non molte ore fa dalla sensualissima modella pavese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce si mostra sui social in tutta la sua bellezza, fasciata di un bikini verde che esalta non solo le sue curve sinuose e toniche, ma mettono in evidenza il suo incarnato ambrato.

Il dettaglio bollente però non è passato inosservato agli occhi critici dei suoi fan, i quali hanno notato il costumino un pò troppo striminzito al punto da non riuscire a trattenere le sue ‘rotondità’.

La foto da infarto in visibilio i fan

Il buongiorno ‘caliente’ di Sara Croce conquista subito i social con oltre 80mila like e centinaia e centinaia di commenti, dove i followers non hanno potuto esimersi dal fare apprezzamenti alla Bonas di Avanti Un Altro:

‘Beato il fotografo’

e poi:

‘Sei un Angelo sceso in terra’

e ancora:

‘Foto stupenda, panorama bellissimo e poi tu…vabbé tu lasci senza parola’

si legge tra i tantissimi messaggi scritti sotto al post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Quale sarà stata la reazione del suo attuale fidanzato, Gianmarco Flory, noto portiere del Bari, dinanzi a tutti questi apprezzamenti?

Chissà! Ciò che è certo è che i suoi followers non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo alle prese con nuovi progetti professionali.