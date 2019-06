Sara Affi Fella, un altro errore dopo Uomini e donne: cosa si è fatta fare sulla pelle

Sara Affi Fella ex tronista di Uomini e Donne, torna di nuovo sotto la luce del gossip, stavolta a renderla protagonista è un errore sulla sua pelle

Uomini e Donne, l’ex tronista Sara Affi Fella torna sui social a far parlare ancora una volta di se. La giovane Sara, ha partecipato qualche anno fa alla trasmissione di Maria De Filippi, per trovare l’amore. Un percorso che sembrava farla avere un grande successo, ma che purtroppo si è interrotto per la sua poca onestà. A quanto pare infatti la giovane Affi Fella, avrebbe imbrogliato il pubblico e la redazione di Uomini e Donne, fingendo di non essere più in contatto con il suo ex fidanzato.

Una bugia che le è costata molto, tra attacchi e insulti da parte di molti utenti e non solo. Molte aziende che collaboravano con la sua immagine infatti, hanno voluto troncare i rapporti con la ragazza, perdendo qualsiasi contatto lavorativo.

Sara Affi Fella il tatuaggio sbagliato

La giovane nonostante gli sbagli commessi, è ritornata sui social con un nuovo profilo dove ed in primis, ha chiesto scusa a tutti e ha cercato nei migliori dei modi, di riprendere la sua vita social in mano, ricominciando tutto da capo. La ragazza infatti, ha ricominciato a postare le sue foto sui social, ricevendo milioni di insulti dai followers,come è successo nell’ultimo post dell’ex tronista.

livello d’inglese?

tatuatore di Sara AffiFella pic.twitter.com/BbnpgExxZj — DEmentalist (@cristina_cricca) June 10, 2019

La ragazza infatti, ha postato una foto della sua schiena, dove si è fatta tatuare una frase in inglese da un noto tatuatone di Trapani Nicolò Morfino. La frase però non è passata inosservata ai followers della giovane, che le hanno fatto notare come la frase scritta in inglese fosse grammaticalmente sbagliata.

Un piccolo incidente per Affi Fella che pochi minuti dopo aver postato la foto, l’ha eliminata dal suo account.