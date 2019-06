Uomini e Donne, Ida Platano finita dallo psicologo dopo Riccardo: ‘Mi sono fatta aiutare, stavo trascurando mio figlio’

Uomini e Donne, Ida Platano rivela le difficoltà affrontate dopo la relazione con Riccardo Guarnieri: “Ho dovuto farmi aiutare, ho trascurato mio figlio”

Uomini e Donne, la bellissima Ida Platano racconta com’è stata la vita dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri. La giovane e bella dama di Uomini e Donne, in un intervista infatti, ha raccontato tutte le difficoltà che ha dovuto superare dopo la relazione con Riccardo.

Come in molti ricordano fino e qualche tempo fa, i due stavano insieme, ma le cose non andavano assolutamente bene tra loro, tanto da lasciarsi definitivamente. Ida infatti ha cercato in tutti i modi di andare avanti, affrontando ogni giorno Riccardo nella trasmissione, ma la bella sarda, ancora innamorata persa di Riccardo, ha deciso di abbandonare la trasmissione.

La bella Ida infatti, ha dovuto affrontare la fine della loro relazione a muso duro, soffrendo molto per le relazioni facili, che lo stesso Riccardo riusciva ad avere dopo la loro importante relazione.

Ida Platano: “Mi sono fatta aiutare”

Ida Platano, la bellissima dama del programma di Maria De Filippi, ha raccontato il periodo molto difficile affrontato dopo la relazione con Riccardo Guarnieri La giovane donna infatti, ha raccontato, che quello non è stato per niente un periodo semplice per lei:

“Dopo Riccardo sono stata male, trascuravo mio figlio e ho dovuto farmi aiutare.Non c’ero più con la testa, ho dovuto farmi aiutare”

ha cosi confessato la bella dama, ammettendo anche che a causa del suo malessere ha trascurato anche il suo bambino. La bella dama infatti ha rivelato, di aver avuto bisogno di una mano, un aiuto di tipo medico per poter superare la forte delusione d’amore che l’ha vista coinvolta per mesi. Ad aprirle gli occhi è stato proprio l’amore per il suo bambino:

“Ho vissuto tutto con talmente tanta intensità che per me non era anche “spettacolo”, era vita, solo vita. Fino a pochissimo tempo fa, non mi rassegnavo alla fine della mia storia con Riccardo… La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato difficile riprendermi, ma grazie alle sue amiche, grazie anche alle persone conosciute che mi sono state vicine, piano piano, ho trovato un equilibrio. Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere un attimino da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente. Lui era la persona che volevo al mio fianco

Un dolore molto forte per Ida che ancora oggi sta cercando di riprendere in mano la sua vita e piano piano, dare importanza solo a colore che veramente la amano e le stanno vicino.