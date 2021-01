E’ stata scelta la seconda valletta della 71edizione del Festival di Sanremo. Ecco chi affiancherà insieme ad Elodie i due amati conduttori.

Mancano poco più di due mesi all’inizio della 71esima edizione del Festival della Canzone italiana, il quale per la prima volta andrà in onda nel mese di marzo, precisamente dal 2 al 6, presso l’iconico Teatro Ariston.

Nelle ultime settimane, l’amatissima competizione canora tutta italiana, è stata al centro delle polemiche in primis per i cachet stellari previsti. In particolare il conduttore, Amadeus, guadagnerà intorno ai 500mila e il 600mila euro, cifra che comprenderebbe anche tutto il lavoro preliminare già effettuato.

In secondo luogo, vi sono state le critiche mosse in merito alla presenza del pubblico all’interno del Teatro, nonostante la condizione sanitaria attuale, determinata dalla presenza del Covid.

Una pandemia, che ha messo in ginocchio l’Italia, colpendo ferocemente non solo il settore ristorativo, ma anche quello legato allo spettacolo e dunque prevedendo la chiusura di cinema e teatri al pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo 2021 (@festival.sanremo2021)

Nonostante la battaglia ancora aperta, spunta in queste ultime ore il nome della seconda valletta.

Chi affiancherà Amadeus e Fiorello, insieme alla cantante romana Elodie?

Scopriamo tutti i dettagli.

Ecco chi è la seconda valletta di Sanremo 2021

A solcare l’ambitissimo Palco dell’Ariston al fianco della bellissima Elodie, un attrice di fama internazionale, che attualmente sta riscuotendo un enorme successo all’interno della serie Tv, The Undoing, al fianco di due colossi del cinema, Nicole Kidman e Hugh Grant.

Avete capito di chi si tratta? E’ proprio lei, la celebre attrice bolognese Matilda De Angelis, scelta dal direttore artistico ‘perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale’.

Un occasione, rivela Amadeus in una delle sue recenti interviste, per far si che venga conosciuta ancora di più dal pubblico italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

I fan dell’attrice sono entusiasti all’idea, e non vedono l’ora di vederla sfilare in abiti scintillanti durante le cinque serate del Festival.

Pubblico a Sanremo: quante persone siederanno in sala

In una recente intervista al Corriere della Sera, il conduttore e direttore artistico di questa 71esima edizione dell’amatissima competizione canora, ha rivelato che come da tabella di marcia il Festival di Sanremo è confermato.

Inoltre seguendo degli speciali protocolli sanitari, e sarà previsto anche se in forma ridotta a causa delle restrizioni e del distanziamento sociale anche il pubblico.

Quante persone verranno ammesse all’Ariston?

‘Io non mi metto a sindacare di protocolli sanitari e mi affido al giudizio di tecnici ed esperti’

e poi:

‘Su come si fa uno spettacolo invece penso di avere l’esperienza per sapere come si realizza uno show così importante’

ha spiegato il conduttore, e ancora sulle date dell’evento e sulla presenza del pubblico in sala:

‘Si terrà come confermato dal 2 al 6 marzo, con 380 persone presenti in platea ben distanziate’

e ancora:

‘Se il protocollo sanitario è preciso le cose si possono fare. Con Sanremo Giovani la Rai lo ha dimostrato’

ha concluso Amadeus sull’argomento.