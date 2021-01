Ritorna puntuale la polemica per i guadagni da capogiro per i conduttori e gli ospiti dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Ecco quanto guadagneranno.

Come ogni anno si riaccende la polemica relativa ai compensi che riceveranno conduttori e annessi ospiti del Festival della canzone italiana, che quest’anno giunge alla sua 71esima edizione e vedrà alle sue redini Amadeus, e al suo fianco il comico siciliano Rosario Fiorello.

Guadagni come sempre stellari, che quest’anno ancor di più di quelli precedenti, hanno fatto indignare il pubblico italiano data la grave crisi economica in cui attualmente il nostro paese sta versando a causa della pandemia.

Quanto guadagneranno Amadeus e Fiorello?

Secondo quanto rivelato dal giornale Libero, guadagni a sei cifre per il conduttore emiliano e il suo co-conduttore siculo, per le 5 serate della celebre kermesse canora, la quale andrà in onda dal 2 al 6 Marzo 2021.

Se Rosario Fiorello intascherà un compenso pari a 250mila euro, il marito di Giovanna Civitillo, molto probabilmente vedrà confermato il cachet percepito durante la 70esima edizione. Stando alle informazioni comparse sul celebre quotidiano questo oscillerebbe dunque tra i 500mila e i 600mila euro.

Chiaramente il cachet di Amadeus oltre alle 5 serate in diretta su Rai 1 comprenderebbe anche tutto il lavoro preliminare all’evento, ovvero la selezione dei cantanti e delle rispettive canzoni in gara.

Quali saranno invece i compensi per gli ospiti?

Oltre agli ormai affermati conduttori, è ufficiale la presenza di alcuni grandi nomi del calcio e della musica italiana. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, Elodie e Achille Lauro.

Il celebre calciatore svedese guadagnerà 50mila euro per ognuna delle 4 puntate in cui presenzierà al palco dell’Ariston, mentre per Elodie si parla di un compenso di 25mila euro.

Non ancora noto infine il cachet dell’artista romano Achille Lauro, il quale sarà presente durante l’intera edizione del Festival con le sue performance eccentriche e uniche nel loro genere.