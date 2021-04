Sanremo 2022, nuova conduzione: coppia bomba sul palco

Dopo il successo di questo anno si comincia già a pensare a Sanremo 2022 e spunta una coppia di conduttori possibili, ecco tutti i dettagli!

Vengono smentiti i precedenti rumors che parlavano della coppia Venier-Arbore ed i nomi che spuntano nelle ultime ore non faranno rimpiangere i precedenti.

Siete curiosi di sapere chi condurrà il Festival di Sanremo 2022 dal palco dell’Ariston? Ecco tutti gli ultimi rumors!

Sanremo 2022: grande attesa dopo il successo della 71esima edizione

L’edizione 2021, si è chiusa da poche settimane ma già si comincia a pensare al post “Amarello”. La coppia alla conduzione, formata da Amadeus e Fiorello, ha infatti entusiasmato e divertito durante un’edizione non facile, a causa delle molte restrizioni dovute al Covid.

Due edizioni con i due grandi intrattenitori, che si sono differenziate per grande spettacolo e novità artistiche a tutto tondo, prima fra tutti la vittoria di un pezzo rock, per la prima volta nella storia del Festival.

Ottimi i risultati di share con picchi nell’ultima serata, del 53,5% pari a 10.715.000 spettatori. Numeri che avrebbero fatto pensare ad un possibile ritorno di Amadeus e Fiorello, ma lo stesso conduttore ha subito smentito:

“L’Ama ter non ci sarà”

Ma allora chi sarà sul palco di Sanremo il prossimo anno? Scopriamo l’ultimo incredibile rumors diventato virale!

Una coppia speciale alla conduzione? Ecco chi sono i candidati!

In un primo momento l’ipotesi sulla conduzione si era concentrata su una coppia molto amata ed avvezza alla tv. Si trattava infatti di Mara Venier, signora del pomeriggio domenicale con lo storico programma Domenica In e Renzo Arbore, poliedrico cantautore, conduttore radiofonico e televisivo e showman.

A quanto pare questi nomi, seppur apprezzati, sarebbero da scartare perché secondo quanto circola sul web i potenziali conduttori sarebbero due napoletani doc: Serena Rossi e Massimo Ranieri.

Una scelta non scontata ma molto apprezzata, se confermata: entrambi poliedrici e versatili, si destreggiano alla perfezione tra recitazione e canto ed hanno un forte impatto sul pubblico. Per Serena Rossi inoltre, che ha terminato da poco l’avventura con la fiction Mina Settembre ed attualmente è in tv con lo show Canzone Segreta, sarebbe l’ennesima conferma del grande momento professionale che sta vivendo.

Per scoprire il cast completo della prossima edizione dell’atteso Festival della Canzone Italiana non resta che pazientare e continuare a seguire le nostre anticipazioni!