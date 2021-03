Serena Rossi, in arrivo “Canzone Segreta”: lo spot in rosso strega i fan- VIDEO

Serena Rossi, in arrivo “Canzone Segreta”: lo spot in rosso strega i...

La bravissima Serena Rossi tornerà in tv con uno spettacolo su Rai 1, ecco tutto quello che sappiamo su ” Canzone Segreta”.

Uno spot che sta facendo sognare tutti i fan di Serena Rossi, dopo il successo di Mina Settembre quali saranno i nuovi progetti dell’attrice partenopea?

Canzone Segreta, anticipazioni: data di inizio e curiosità

Una nuova avventura per Serena Rossi, dopo il grandissimo successo ottenuto con la fiction campione di ascolti “Mina Settembre”.

È in arrivo infatti un programma tutto nuovo dal titolo “Canzone Segreta”: la data ufficiale è venerdì 12 marzo.

Manca dunque davvero pochissimo, e si sa già che andrà in onda in prime time, alle 21.25, su Rai 1.

La trasmissione, prodotta dalla Rai in collaborazione con Blue Yazmine, sarà in onda per 5 settimane proprio a partire dal 12 marzo 2021.

Il format prevede un mix di musica ed intrattenimento, con sette ospiti famosi che saranno sul palco per emozionare ed emozionarsi tramite gli spinti dati dalla musica.

Una canzone segreta infatti sarà il leitmotiv della serata e Serena Rossi guiderà gli ospiti- vip dello spettacolo, dello sport e della musica– a svelarsi attraverso ricordi e racconti.

Non trapelano molti altri particolari ma dallo spot in onda si capisce che l’obiettivo del programma è di unire la dimensione pubblica del personaggio a quella più privata, in uno show delicato ma coinvolgente.

Lo spot in rosso: Serena Rossi strega i fan!

Ad accendere le fantasie dei fan ci ha pensato direttamente Serena postando sul suo profilo Instagram lo spot ufficiale della trasmissione in partenza.

La protagonista assoluta è proprio lei, con un meraviglioso abito rosso fuoco che lei indossa con eleganza innata mentre attraversa le stanze di una misteriosa dimora.

Il video ha subito fatto il pieno di like diventando virale sui social in poche ore. I fan della Rossi hanno apprezzato come si può dedurre dalla valanga di commenti positivi come ad esempio:

“Dopo Mina era quello che ci voleva” “Meraviglia”

E molti altri. I fan di Serena sanno bene che ogni progetto dell’artista è un successo annunciato grazie proprio alla sua bravura e l’amore con cui affronta le nuove sfide.

Dopo la fiction Mina Settembre, per la quale è già stata annunciata la seconda serie, e la co-conduzione dell’ultima serata del Festival di Sanremo sono tutti ansiosi di rivedere la Rossi in questo nuovo programma!

Ecco il video con Serena in abito rosso che ha mandato i fan in delirio:

Non resta che attendere la messa in onda del programma per poter vedere di nuovo la poliedrica Serena Rossi sul piccolo schermo!