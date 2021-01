Sanremo 2021 SPOILER: notizia CLAMOROSA sul pubblico e tutti gli ospiti

Nelle ultime ore stanno circolando alcune indiscrezioni sui nomi dei personaggi del mondo dello spettacolo che potrebbero calcare il palco dell’Ariston.

Tra questi, celebri cantanti e attori anche stranieri, che hanno immediatamente elettrizzato i telespettatori.

Circola, inoltre, la verità di una fonte accreditata, che metterebbe a rischio la presenza del pubblico in sala.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa, che sta già facendo storcere il naso a molti.

A riportarla è HuffingtonPost, che sostiene che a Sanremo 2021 non potrà esserci il pubblico in sala.

L’annuncio arriva dopo le dichiarazioni di Alberto Intini, prefetto di Imperia, che ha ammesso:

“Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: non sarà un evento pubblico e questo è evidente.”