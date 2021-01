Diletta Leotta beccata in intimità con Can Yaman: ‘Amore travolgente’

La Star di DAZN e l’attore di Day Dreamer travolti dalla passione. Le foto diffuse dal noto settimanale fanno il giro del web.

Diletta Leotta e Can Yaman sono di certo tra i personaggi più quotati del momento.

Nessuno però avrebbe mai immaginato che tra la seducente giornalista sportiva e il prestante attore turco potesse nascere una travolgente storia d’amore.

A diffondere il gossip Anna Pettinelli durante il suo spazio radiofonico su RDS dopo aver appreso la notizia da una ‘fonte certa’ che non ha potuto però rivelare ai suoi radioascoltatori per ragioni di privacy.

A dare conferma della love story la rivista di Alfonso Signorini, la quale oltre a raccontarne tutti e dettagli ha diffuso alcune foto molto particolari che immortalano i due volti noti della Tv mentre si scambiano effusioni bollenti. Scopriamo di più.

Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione tra i due amati sex symbol

Secondo quanto si legge sulla rivista chi Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso ‘cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma’.

Tra i due sarebbe dunque scattato l’amore e si sarebbero lasciati andare ad una travolgente passione, prima di ritornare ognuno alla vita di tutti i giorni.

Dopo la delusione della rottura con Daniele Scardina, la bella e seducente giornalista di DAZN avrebbe quindi conquistato il cuore dell’attore turco costruendo insieme a lui i primi momenti indimenticabili di quella che sarà la più chiacchierata storia di tutti i tempo.

Le foto del settimanale Chi diventano virali

Non si fa che parlare d’altro nelle ultime ore, ed è forte l’invidia tra le fan di Can Yaman verso la Leotta che si è accaparrata il più seducente e promettente attore attualmente in voga.

A testimoniare l’amore appena nato, sarebbero le effusioni, baci abbracci, immortalate negli scatti dei paparazzi della rivista Chi, probabilmente ambientate nella hall dell’albergo romano che i due hanno prenotato per trascorrere la loro prima mini-vacanza romantica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

La notizia che ha mandato in delirio gli utenti sui social, non è stata però ancora resa ufficiale dai due protagonisti, che a quanto pare, vogliono tenere, almeno per il momento, la loro relazione riservata.