Sanremo 2021, rivelata la nuova co-conduttrice: il nome fa felice Flavio Briatore

È stato finalmente palesato il nome della nuova co-conduttrice che affiancherà Amadeus a Sanremo 2021. Nessuno si aspettava fosse proprio lei.

Le anticipazioni su Sanremo 2021 non finiscono mai. Ospiti, pubblico, artisti in gara e conduttori.

Ormai si sa proprio tutto (o quasi). Poche ore fa, è stata annunciata la nuova co-conduttrice del Festival.

Si tratta di una donna legata al nome di Flavio Briatore, che è famosissima in Italia.

L’imprenditore sarà stato sicuramente molto felice della scelta di Amadeus.

Un nome che fa felice Flavio Briatore

Poche ore fa, è arrivato un annuncio inaspettato, relativo alla conduzione del Festival di Sanremo 2021 di Amadeus.

Dopo i nomi già trapelati, tra cui quelli di Miriam Leone, Elodie, Vanessa Incontrada, Matilda De Angelis e delle altre co-conduttrici che vi avevamo rivelato, arriva ora un nuovo nome incredibile.

La donna scelta da Amadeus è bellissima ed è stata legata Flavio Briatore.

I due sono stati insieme dal 1998 al 2003.

Per questo motivo, sono in molti a sostenere che l’imprenditore sarà molto felice della notizia recentemente annunciata.

Ecco chi è la nuova co-conduttrice

La co-conduttrice che accompagnerà Amadeus nella nuova avventura del Festival di Sanremo 2021 è una modella inglese di fama mondiale.

Si tratta di Naomi Campbell e il conduttore l’ha scelta sia per la sua indiscutibile bellezza che per il suo percorso di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

La Campbell, infatti, è attiva nella battaglia per i diritti civili. La donna è stata amica anche di Nelson Mandela.

Amadeus è sicuro che Naomi non lo deluderà. Lo crediamo anche noi e auguriamo alla modella buona fortuna con questo nuovo percorso televisivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Non ci resta che attendere l’inizio di Sanremo 2021 per vederla, dopo tanto tempo, in Italia.