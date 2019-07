Sandra Milo ‘Voglio vivere più a lungo dei miei figli’: lo sconcertante sfogo dell’attrice

Sandra Milo la rivelazione sconcertante: “Vorrei vivere tanti anni e morire dopo i miei figli…Non voglio che soffrano…”

La conduttrice Sandra Milo, osite ad Io e Te, ha rivelato che vorrebbe morire dopo i figli, ecco il motivo.

Sandra Milo, rivelazione sconcertante

Da circa un mese è in onda sulle reti Rai il nuovo programma dell’estate Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco. Una trasmissione in cui gli ospiti intrattengono una piacevole chiacchierata con il conduttore e ripercorrono, grazie all’ausilio di filmati e foto, i momenti più importanti della carriera e della vita privata dei personaggi del mondo dello spettacolo. In poche settimane, il nuovo programma di Rai Uno è riuscito a conquistare una grande fretta di pubblico.

L’attrice è tornata protagonista del piccolo schermo nelle vesti di co-conduttrice a fianco a Pierluigi Diaco e Valeria Graci, nella trasmissione Io e Te. In una recente intervista rilasciata al RadioCorriereTv, l’attrice ha svelato un suo desiderio, che ha fatto molto discutere i suoi fan, ecco le sue parole.

Le parole dell’attrice al settimanale

Durante l’intervista rilasciata al settimanale, Sandra Milo, senza indugio alcuno, il suo desiderio:

“Vorrei vivere tanti anni e morire dopo i miei figli…Non voglio che soffrano per la mia morte e vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare…Non ho paura di morire, loro sì…”

Parole che hanno inevitabilmente scatenato la reazione dei fan.

L’attrice ha anche parlato del suo ritorno in tv a fianco a Pierluigi Diaco sostenendo che si è dimostrata un’esperienza ricca di soddisfazioni in quanto si tratta di un programma diverso così gentile, pieno di buoni sentimenti, non si litiga, e nel quale è vietato parlarsi addosso.

Sandra Milo ha poi aggiunto che la trasmissione è molto apprezzata dai telespettatori e di questo risultato tutti ne sono felici.