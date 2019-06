Pierluigi Diaco, al marito una bellissima dedica d’amore: ‘Mi ha cambiato la vita’

Grande sorpresa per Pierluigi Diaco, che durante la diretta del suo programma “Io e te”, dedica d’amore al compagno della sua vita

Durante la diretta su Rai Uno nel programma condotto da Pierluigi Diaco, Mara Venier è piombato in studio con grande sorpresa di tutti. Il nuovo programma condotto dal bravissimo Diaco, che nonostante la stagione, sta riscuotendo molto successo, ma a rendere ancora più bella e divertente la puntata di questi ultimi giorni è stata la presenza di Mara Venier.

La conduttrice Rai, che da poco ha lasciato Domenica In per godersi finalmente le vacanze estive tanto meritate, ha fatto irruzione in studio di Io e te, sorprendendo il suo caro amico Dieco.

Mara Venier in studio da Io e Te

Mara Venier a grande sorpresa infatti si è presentata negli studi della Rai nel programma Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco. I due grandi amici da tanti anni, si sono salutati in un lungo abbraccio, che ha emozionato e non poco il conduttore tanto da esclamare queste parole:

“la sorpresa più bella che potessi ricevere”

Pierluigi infatti è molto legato alla conduttrice e per il conduttore è stata una vera e propria sorpresa poter avere in studio la bravissima Mara Venier.

Pierluigi Diaco, la proposta di matrimonio

La bella Mara ha raggiunto il suo amico conduttore nel pieno della diretta su Rai 1. A grande sorpresa però la bella conduttrice è stata raggiunta anche dal suo amato Nicola Carraro, compagno ormai da anni di Mara Venier.

L’irruzione della conduttrice non è stata casuale a quanto pare infatti, Pierluigi da conduttore è diventato ospite eccezionale di una bellissima intervista condotta dalla simpaticissima Mara.

Pierluigi Diaco parla del compagno

Mara infatti ha preso le redini della trasmissione in mano e fin da subito ha reso Pierluigi il protagonista della sua intervista. Il conduttore infatti, ha parlato del compagno di vita Alessio Orsingher e dell’amore che li lega ormai da tempo:

“Prima di lui non onoravo seriamente i rapporti, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro”

Ha confessato il conduttore e continua:

: “Alessio mi ha cambiato la vita. Alessio è la vita insieme. Ho conosciuto la sicurezza quando l’ho incontrato”

Grande emozione per il conduttore che da un momento all’altro si è spogliato degli abiti da conduttore per diventare ospite speciale nella sua stessa trasmissione.