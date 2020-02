Soldi sperperati ‘Finita a vivere quasi per strada”: il lungo sfogo con Caterina Balivo

Soldi sperperati ‘Finita a vivere quasi per strada”: il lungo sfogo con...

A “Vieni da Me” Sandra Milo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato aspetti inediti della sua vita e della sua carriera professionale.

L’attrice Sandra Milo nello studio con Caterina Balivo si è aperta con metà sincerità togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. Ecco cosa ha detto.

Sandra Milo, amore e carriera

L’attrice Sandra Milo ha rilasciato una lunga intervista durante la puntata del 24 febbraio di “Vieni da Me” nella quale ha parlato a cuore aperto del suo passato e del suo futuro.

Riguardo l’amore Sandra ha ammesso di aver mantenuto un buon rapporto con tutti i suoi ex proprio perché per il carattere che ha preferisce restare amica con tutti.

“Rimango amica di tutti, perché l’amicizia ti dà sempre serenità, l’amore invece ti dà anche tante pene”

La grande serenità della mitica Sandra Milo è emersa durante l’intervista anche nel commentare la sua carriera passata e soprattutto la sua attuale vita lontano dai riflettori.

La Balivo ha chiesto infatti all’attrice se avesse nostalgia dei successi del passato:

“No..Penso sempre che potrei essere tra coloro che dormono per strada, invece non lo sono”

Le polemiche e il futuro, cosa ha svelato l’attrice

La Milo ha voluto poi togliersi qualche sassolino dalle scarpe, parlando delle imitazioni di Virginia Raffaele.

L’attrice comica in passato aveva sollevato molte polemiche per le sue imitazioni ritenute non rispettose soprattutto dalle figlie della Milo mentre il figlio Ciro pare abbia preso meno seriamente la parodia della madre.

Sandra ha dato la sua opinione in merito:

“A me dispiace quando una donna dice delle cose su un’altra donna. Per arrivare al successo si fa molta fatica”

Riguardo al futuro la Milo ha svelato di dare molta più importanza al presente perché è l’unica certezza che si può avere: