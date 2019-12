Sandra Milo, chi sono i figli e il giovane fidanzato dell’attrice?

Chi è Sandra Milo, l’attrice e Musa di Fellini, che oggi vive una nuova vita grazie al fidanzato e ai figli

Scopriamo tutti i segreti della celebre Sandra Milo, dagli inizi della carriera fino ai giorni nostri.

Chi è Sandra Milo

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, nasce a Tunisi, l’11 marzo del 1933.

Esordì al cinema accanto ad Alberto Sordi nel 1955 con il film intitolato “Lo scapolo”. Diventa immediatamente un’icona del cinema italiano e internazionale, per via delle sue forme prorompenti e vistose e per la voce ingenua da bambina.

L’attrice ha all’attivo moltissimi film per il cinema e per la tv, e la conduzione di numerosi programmi televisivi. Nel corso della sua carriera partecipa a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar.

Nel 2019, al fianco di Pierluigi Diaco e di Valeria Graci, la Milo conduce il programma Io e te, in onda su Rai 1, dove tiene una sua personale rubrica dedicata alla posta del cuore.

Figli e fidanzato

La vita di Sandra Milo è sempre stata segnata da una burrascosa vita sentimentale. L’attrice sposa, a quindici anni, il marchese Cesare Rodighiero nel 1948, in un matrimonio durato 21 giorni, poi annullato dalla Sacra Rota, durante il quale ha un aborto.

Successivamente, vive una relazione di undici anni con Moris Ergas, da cui nasce Deborah, giornalista televisiva. Dopo, nasce l’amore con Ottavio De Lollis, con cui dà alla luce Ciro e poi di Azzurra.

Nel 1990, tornata da un viaggio a Cuba, porta la notizia di essersi sposata con un aitante ragazzo de L’Avana, 37 anni più giovane di lei.

Il nome del figlio Ciro è diventato noto al grande pubblico per via di un episodio avvenuto quasi trent’anni fa, nel 1990, quando la Milo era il volto della trasmissione pomeridiana L’amore è una cosa meravigliosa.

All’epoca, un’ignota spettatrice chiama in diretta il programma e dà a Sandra la falsa notizia del ricovero di suo figlio. La reazione da panico della Milo è rimasta nella storia della televisione italiana.