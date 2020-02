San Valentino, il significato del tenero doodle di Google del 14 febbraio

Oggi è San Valentino e google con suo doodle del 14 febbraio lo vuole festeggiare al meglio. Ma qual è il significato di questo tenerissimo disegno?

Il doodle di Google del 14 febbraio

Oggi nel mondo si respira un’aria diversa. Che ci si creda o meno, il 14 febbraio fa questo effetto un po’ a tutti: non è la festa di chi è innamorato ma di chi si vuole bene.

Google con il suo doodle del 14 febbraio 2020 lancia un messaggio di amore universale:

“non importa dove sei nell’universo. l’amore è nell’aria! anche se le persone da voi amate sono distanti anni luce o vicine, speriamo che nessuna quantità di spazio vi impedisca di fargli sapere quanto vi facciano sentire al settimo cielo”

E con questo messaggio lo staff di Google augura un 14 febbraio stellare.

In effetti il doodle di quest’anno è tenerissimo e si di possono vedere i due personaggi che – lontani – si mandano una capsula con al suo interno un messaggio d’amore. Il vero significato racchiuso in questo disegno magistrale è proprio che i sentimenti e il volersi bene non hanno confini.

La figura di San Valentino è stata negli anni proposta come un santo protettore di tutti gli innamorati ma, nonostante questo, la sua storia rimane avvolta nel mistero. Nel 273 nel giorno del 14 febbraio viene decapitato per mano di un soldato romano, ma perché?

La storia narra di quest’uomo che aveva celebrato un matrimonio tra una cristiana e un pagano, credendo che l’amore non avesse confini e che potesse unire ogni tipologia di persona a prescindere dalla sua razza e credo religioso. La leggenda narra anche che i due sposi sono morti insieme mentre Valentino procedeva alla benedizione.

Una storia affascinante che rappresenta il simbolo dell’amore vero e universale.

Buon San Valentino a tutti!