San Valentino, la vera storia e curiosità sul Santo Patrono degli innamorati

Si parla spesso di San Valentino come giorno dedicato agli innamorati ma in pochi conoscono la storia del Santo che si celebra il 14 febbraio. Oggi ti raccontiamo la sua storia.

Chi era San Valentino, il Santo nato a Terni nel 175 dopo Cristo e perché è diventato simbolo del 14 febbraio?

Chi era San Valentino?

La città di Terni, in Umbria, diede i natali a San Valentino, diventato poi il Santo che protegge gli innamorati. La data presunta della sua nascita viene fatta cadere attorno al 175 d. C.

Egli divenne il primo vescovo della città su decisione del papa allora in carica, Papa Feliciano. I festeggiamenti dedicati ad onorare San Valentino, vennero istituiti da Papa Gelasio I. Era il 496 d. C. e venne scelta una data indicativa, quella del 14 febbraio, che coincidesse con una festa pagana: quella dei lupercalia, diffusa in epoca romana.La sua morte avvenne nel 273 d.C. su indicazione di Placido Furio, prefetto Romano.

In quegli anni, infatti, c’erano le persecuzioni dei cristiani imposte dall’imperatore Aurelio. La colpa del santo? Quella di aver reso un giorno di festa pagana (dedicata al dio Lupercus) una festa religiosa in suo onore.

La giornata dedicata al Santo venne istituita perché, durante la sua vita, si rese autore di molti miracoli. In particolare, il Santo viene ricordato per aver celebrato il matrimonio di Sabino, legionario romano, con Serapia, giovane cristiana.

La leggenda e la storia del martire

San Valentino fu un martire in vita, dedito alla preghiera. Per questo motivo, i cittadini di Terni lo proclamarono Santo Patrono nel 1644. La sua fama internazionale è dovuta ad una leggenda nata nei paesi anglofoni. Secondo questa leggenda, San Valentino regalava ai giovani che gli facevano visita un fiore colto dal suo giardino. Due di questi ragazzi si innamorarono e vissero, nell’amore, una vita felice. Ecco che tanti altri innamorati decisero di emularli. Perciò, il Santo dedicò loro una giornata in cui eseguiva le benedizioni nuziali.

Ancora oggi molte coppie si recano a Terni il 14 febbraio per visitare la Basilica di San Valentino. Al suo interno sono conservate le spoglie del Santo. Il loro obiettivo: scambiarsi promesse d’amore. Molti coniugi, invece, che raggiungono il 25 esimo o il 50 esimo anno di matrimonio rinnovano il loro legame.