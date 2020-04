Choc a Salerno, 13enne cade dal settimo piano: morto sul colpo

Dramma nella notte a Salerno: un ragazzo di 13 anni è morto sul colpo, dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio in via Madonna del Monte.

Sul caso del 13enne precipitato da un palazzo a Salerno indaga la Polizia di Stato.

Choc a Salerno

Dramma nella notte a Salerno, dove un ragazzo di 13 anni, Riccardo, è morto sul colpo, dopo essere precipitato dal settimo piano di un palazzo.

Il dramma, come evidenzia anche Fanpage, è avvenuto in Via Madonna del Monte, nel capoluogo campano.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Si cerca di capire se quello di ieri sia stato un incidente o se possa essersi trattato di un gesto volontario.

Al momento della tragedia, il 13enne era in casa con il padre ed il fratello maggiore.

Gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno ascoltato i familiari della vittima, per accertare se vi fossero malumori o stati di malessere.

La tragedia del piccolo Mario

Lo scorso 5 aprile una tragedia simile aveva scosso la comunità di Caserta. Il piccolo Mario, di appena 3 anni, era morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, sita al quarto piano di una palazzina nella centralissima via Roma.

Il piccolo, di origini rumene, viveva con i genitori. Pare che al momento della caduta il bimbo si fosse sporto dal balcone di casa mentre giocava, forse per recuperare qualche giocattolo caduto dalle grate della ringhiera.

Il bimbo era in casa con la mamma, che si trovava in un’altra stanza. Il papà era invece uscito per fare la spesa. Sottoposto ad un’operazione d’urgenza, il suo cuore smise di battere all’alba del 5 marzo scorso.

La città di Caserta ha avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia del bambino a riportare la salma del piccolo in Romania, suo Paese d’origine.