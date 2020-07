Saldi estivi 2020, gli acquisti intelligenti per salvare il guardaroba

I saldi estivi 2020 inizieranno in Italia a partire dal 1 agosto. Vediamo quali sono i capi chiave da acquistare a prezzi scontati per svoltarti il guardaroba.

Con i saldi estivi 2020 possono essere fatti degli acquisti intelligenti che possono essere utilizzati anche durante le prossime stagioni.

Promozioni in arrivo!

I saldi estivi 2020 prenderanno il via in tutta Italia a partire dal 1 agosto. La prima regione a partire, però, è stata la Campania.

A causa della pandemia, però, sono tanti i negozi e le catene che hanno già iniziato a proporre qualche riduzione concessa, per legge, a partire dal 1 luglio. Del resto, la data del primo agosto arriva ad un mese di distanza rispetto alla data normale dei saldi estivi. Secondo Codacons, gli articoli in saldo devono essere necessariamente della stagione in corso.

Analizziamo qualche acquisto intelligente da fare, per arricchire il proprio guardaroba anche nelle prossime stagioni.

Cosa acquistare

Abito

L’abito in cotone, meglio se comodo, con lunghezza al ginocchio, è uno dei capi salva look dell’estate. Sceglierlo in colori pastello, come vuole la tendenza di stagione, può essere una soluzione ma l’intramontabile bianco ti salverà anche durante le prossime estati.

Camicia

Sapevi che, la camicia bianca è stato il capo più acquistato alla fine del lockdown? Beh se non l’hai ancora acquistata ma anche se ne hai già una nel guardaroba, puoi sceglierne un’altra in chiave più moderna. Che ne dici, ad esempio, del modello relaxed fit?

Mini Bag

Le borsette dal formato mini diventano un accessorio più che un oggetto funzionale. Puoi sceglierla in un colore fluo per arricchire i tuoi look nelle sere d’estate.

Costume intero

Pochi ma buoni, questa è la regola che vale per i costumi. Acquistarne uno di qualità ti permetterà di usarlo anche nelle prossime stagioni in riva al mare. Ne esistono anche di modellanti, per camuffare la pancia.