Sabrina Ferilli corpo flaccido, insulti per il topless al mare: ‘Cosa le è successo?’

Sabrina Ferilli, l’attrice romana, si fa notare sulle spiagge della Sardegna. La donna si mostra in topless ai suoi fan, ma arrivano subito le critiche

Sabrina Ferilli è una delle attrici e donne più desiderate dal mondo maschile. La bellissima attrice infatti, negli anni passati e ancora oggi, ha fatto impazzire gli uomini di ogni età per la sua incredibile bellezza.

La romana infatti, oggi passati gli anta, è sempre bellissima, e lo dimostrano alcune foto in cui la vedono come madre natura l’ha creata.

Sabrina Ferilli il topless

L’attrice romana, dopo un anno ricco di lavoro, ha deciso di prendersi una pausa e di rilassarsi insieme al suo compagno, sulle belle spiagge della Costa Smeralda. La bella Ferilli infatti è tornata al centro del gossip e a quanto pare a fare scalpore è proprio una foto in bikini della bella attrice.

La Ferilli infatti è stata paparazzata in costume e nonostante l’età, sembra non passare mai il tempo per lei. Ma non tutti la pensano cosi. Pare infatti che la donna sia stata presa di mira da alcuni haters che hanno criticato aspramente il suo corpo.

Sabrina Ferilli: ‘Corpo rilassato’

Sabrina Ferilli, come molti italiani in questo periodo, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e di rilassarsi sulle belle spiagge della Sardegna. L’attrice infatti si è concessa un momento di relax, subito paparazzato dal settimanale Nuovo di Diva e Donna.

L’attrice nelle foto infatti, mostra con tanta eleganza il suo corpo fasciato da un bikini nero. L’attrice è stata fotografa mentre era intenta a togliere il reggiseno. Nonostante l’età però la donna, mostra un fisico che farebbe invidia anche alle 20enni, ma a quanto pare, non tutti la pensano cosi.

Pare infatti che per l’attrice romana, siano volati centinaia di critiche sul suo corpo. Tra gli scatti infatti si vede Sabrina regalare ai suoi fan, un topless bollente che dal TGcom24, è stato definito “mozzafiato” ma che non ha visto d’accordo il popolo del web:

“Mozzafiato mi sempra ridicolo… Poi lei è brava e simpatica, ma è un’altra cosa”

oppure:

“Quante esagerazioni? Fisico mozzafiato non ne vedo, anzi direi abbastanza rilassato!”

Insomma la Ferilli non è stata risparmiata dal popolo del web che insorge contro il suo corpo. Alla sua età molti si sognerebbero di diventare cosi, ma a quanto pare, in un mondo dove la perfezione del corpo fa da padrona, la Ferilli è stata bocciata.