Sabrina Ferilli ingrassata: irriconoscibile nelle foto al mare in bikini – Foto

Sabrina Ferilli paparazzata al mare con il marito: l’attrice sembra aver messo su qualche chilo di troppo. Le foto stanno facendo il giro del web

La bella Sabrina Ferrilli, è stata fotografata in bikini e in molti non hanno potuto fare a meno di notare il suo fisco. L’attrice ha sempre avuto un bel corpo ma ora dopo queste nuove foto sembra aver messo su qualche chilo di troppo.

Le foto su Chi di Sabrina Ferilli

La bella Sabrina Ferilli, anche se sembra molto giovane, ha ormai 55 anni: è sempre una bellezza tipicamente Italiani, dal fisico scultoreo e invidiabile. Difficile trovarle qualche difetto. Negli ultimi scatti che circolo sul web però si vede una Sabrina diversa.

Ma fotografata dai fotografi di Chi, mentre si stava godendo un po’ di relax in Costa Smeralda con il marito Flavio Cattaneo, Sabrina sembra aver messo su qualche chilo di troppo.

I due sono stati immortalati nell’Hotel Cala di Volpe, a Porto Cervo in costume da bagno mentre si godevano la piscina dell’hotel.

In molti però, vedendo gli scatti hanno notato che la Ferilli non è in forma come sempre. L’attrice indossava un bikini nero che sembrava evidenziare alcune rotondità in più del solito.

Ma Sabrina nonostante questo appare più serena e felice che mai con al suo fianco suo marito, durante la loro tenera fuga romantica.

Le dichiarazioni rilasciate da Sabrina riguardo la sua dieta

La bella Sabrina Ferilli non ha mai nascosto di essere una buona forchetta anzi! Ha dichiarato:

Vado in palestra 4 volte la settimana e questo mi permette di mangiare e bere quello che voglio. Mai fatta una dieta, a tavola non accetto privazioni. Mangiare è la vera benzina del mio corpo, mangio di tutto tra i carboidrati, proteine e vegetali”

Ammettendo quindi, di non aver mai fatto diete per non rinunciare ai piaceri che la tavola le offre.

Sabrina è entrata nei cuori di molti Italiani proprio per la sua genuinità e simpatia, elementi che la contraddistinguono da sempre.

D’estate è d’obbligo rimandare la palestra a settembre.