Kate Middleton in crisi con WIlliam dopo il tradimento con Rose, lei si difende: ‘Non sono una rovina famiglie’

Kate Middleton in crisi con WIlliam dopo il tradimento con Rose, lei...

Kate Middleton e il Principe William in crisi dopo il tradimento con la Marchesa? ‘L’amante’ si difende. Ecco cosa rivela il ‘The Sun’

E’ ormai diverso tempo che imperversa, la presunta crisi matrimoniale tra Kate Middleton e il Principe William, alcuni tabloid inglesi parlano addirittura dell’imminente fine del sacro vincolo nuziale.

Pare che il Principe non dia molte più attenzioni alla sua Duchessa, la quale in pubblico indossa i suoi migliori sorrisi per i sudditi.

Quei sorrisi nasconderebbero, però a detta delle foti locali, un dolore, ovvero quello del presunto tradimento del Principe con la Marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury.

La donna come è noto, ha stretto buoni rapporti con Lady Middleton e il Principe William, in quanto ‘vicini di casa’.

Un’amicizia finita allo scatafascio dopo gli insistenti rumors, non confermati, sul tradimento del Principe William con la donna. Rumors a seguito dei quali, Kate Middleton avrebbe risposto con l’allontanamento della donna, soprattutto dalla sua vita privata.

L’amico di Rose Hanbury: ‘Sta attraversando un periodo veramente difficile’

La Marchesa di Cholmondeley, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ si direbbe profondamente ferita, da questi pettegolezzi, in cui è stata additata dai sudditi, come una ‘rovina famiglie’, tra l’altro non una famiglia qualunque trattandosi della famiglia Reale Inglese.

In merito alla vicenda, è stato intervistato uno degli amici del fratello della Marchesa, che frequenta il suo stesso Club Privato. L’uomo ha dichiarato che il fratello di Rose in un momento di sbornia avrebbe rivelato che la sorella sarebbe a conoscenza di ciò che si dice in giro di lei e del Principe William.

Inoltre un altro amico stretto della Hanbury, ha rivelato sempre al ‘The Sun’ che la donna starebbe attraversando un periodo davvero difficile a causa di questi ‘pettegolezzi’:

“Questi sono tempi molto, molto difficili per Rose. Per lei non è stato semplice, sapere che è oggetto di pettegolezzi semplicemente perché è riuscita a intraprendere una buona amicizia con il Duca e la Duchessa di Cambridge”

Un’amicizia travisata? E’ solo una coincidenza la presunta crisi tra i Duchi di Cambridge, e la diffusione della notizia sul presunto tradimento del Principe William?