Rosaria Cannavò, ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, se la prende pretestuosamente con Miryea Stabile e fa riecheggiare la sua verità a #FreeIsola, il web format in diretta su Radio Smeraldo.

Una Rosaria Cannavò a gamba tesa, quella che commenta in chiave autocritica la sua avventura in Honduras ed esprime il suo disappunto per il comportamento di Miryea Stabile, protagonista cardine de L’isola dei Famosi 2021.

Miryea Stabile, il duro affondo di Rosaria Cannavò: “Tutti le parlavano alle spalle”

L’ex naufraga arrivista non usa mezzi termini e cannoneggia contro Miryea Stabile. La sua linea dura trova terreno fertile nella rubrica radiofonica #FreeIsola, in diretta su Radio Smeraldo:

“Le ho detto banderuola perchè andava un po’ dove tirava il vento… Quando si è avvicinata a Fariba sono rimasta basita. Ma la cosa che ha confermato la mia tesi è stata che tutti gli altri naufraghi le parlavano alle spalle”

Una posizione durissima la sua. Rosaria Cannavò dà voce ai suoi giudizi e stigmatizza il comportamento dell’ex isolana. La fa a pezzi e coglie la palla al balzo per apostrofarla “banderuola”.

Ma Rosaria Cannavò che dice che #Miryea è stata una “banderuola” all’ #isola, come giudica allora il comportamento di Awed? Che quando l’avevano buttato fuori da playa primitiva ha sparlato tutti con gli arrivisti?? — Patrizia 🌶️ (@Patrizi50901362) June 12, 2021

ma chi critica #miryea l’ha mai vista alla pupa e il secchione? no perché questa ragazza è così sempre, imparate a conoscerla e poi potete esprimervi — ᵗᵒᵒᵈˡᵉˢ 🇮🇹💧 (@ariiolagrandee) March 19, 2021