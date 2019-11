Rompicapo visivo: riesci a vedere il cavallo nella foto? Il 90% si arrende dopo pochi secondi!

Nel rompicapo visivo che ti mostriamo c’è un cavallo e tu dovrai trovarlo, riuscirai a battere il 90% delle persone che sbaglia?

Il rompicapo visivo che dovrai affrontare se accetti la sfida è decisamente complicato perché richiede di aguzzare la vista. Vuoi metterti alla prova e provare a trovare il cavallo?

Il rompicapo visivo che sta diventando virale

Il rompicapo che ti presentiamo nel presente articolo sembra ad una prima lettura molto semplice.

Non ti vengono infatti richiesti calcoli complessi come avviene nei rompicapo matematici e geometrici ma ugualmente sta mettendo alla prova tante persone che lo condividono sui social network.

Se dunque ti è arrivato via web probabilmente sai già la soluzione ma se al contrario non ti è mai capitato fra le mani questa è l’occasione giusta per tentarlo.

Mettiti dunque comodo e sfida parenti ed amici in questo rompicapo logico-visivo e ti diamo un suggerimento importante: non dare nulla per scontato!

Riesci a vedere il cavallo?

Un rompicapo visivo come questo richiede di un primo passaggio di osservazione dell’immagine iniziale ancora più importante riseptto agli altri tipi di enigmi.

Dunqie se per caso hai dato la risposta frettolosamente oppure ti sei arreso perché non sei riuscito a vederlo, ti consigliamo di riprovare.

Prenditi il tempo necessario per osservare la scena dell’immagine ad inizio articolo: uno scorcio di città, con una strada, macchine, palazzi ecc..

Dove si troverà il cavallo?

Aguzza la vista e poi dai la tua risposta.

Continua a leggere per verificare se hai risposto in modo esatto

Ti diamo la soluzione

La soluzione non è affatto immediata e a farci cadere in errore è proprio il funzionameto della nostra mente.

Ogni volta che utilizziamo il pensiero noi compiamo delle inferenze, ovvero “riempiamo i buchi” logici con informazioni mancanti che già possediamo.

Spesso ciò ci aiuta ma in alcuni casi, come questo, può risultare fuorviante.

Solo chi ha la capacità di non ragionare per idee preconcette lo avrà risolto.

Molti infatti avranno cercato il cavallo in strada, da qualche parte tra le macchine e gli alberi.

Pochissimi saranno andati a cercarlo in posti inusuali.

Ecco dove inve si trovava il cavallo:

L’avresti mai detto? Se eri riuscito a trovarlo complimenti!

Seguici ancora per provare altri enigmi come questo!