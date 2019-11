Rompicapo matematico: l’operazione con i succhi e le albicocche, sembra facile ma non lo è!

Il rompicapo matematico con frutta, succo e panino non è per nulla facile da risolvere. Prova a non sbagliare e dai la risposta corretta all’operazione!

Questo rompicapo matematico è particolarmente complesso e sta facendo impazzire gli utenti dei social. Prova anche tu a risolvere la misteriosa operazione nel più breve tempo possibile.

Il rompicapo matematico succo-panino-frutta

GLi enigmi che nascondono delle insidie matematiche come quello che ti proponiamo sono molto apprezzati in rete anche se mettono alla prova la pazienza di quanti vorrebbero trovare la soluzione in un batter d’occhio.

Invece l’indovinello per essere risolto correttamente richiede una buona dose di pazienza come prima cosa e poi grande abilità matematica come seconda.

Le regole dei rompicapo matematici infatti sono simili: dovrai scopreire a quale valore corrispondono i vari simboli e poi sostituirli con logica corretta per ottenere il risultato giusto.

Ti sembra facile? Non ti illudere!

Sai risolvere l’operazione misteriosa?

Prova dunque a rguardare molto attentamente l’immagine che riporta le operazioni con i simboli del rompicapo.

Come noterai i numeri sono stati sostituiti da varie immagini: delle albicocche, delle bottiglie di succo di frutta e dei panini.

Fai attenzione bene alla loro posizione ed indovina il loro valore preciso, poi prova a rispondere:

Che risultato darà l’ultima operazione?

Ecco la soluzione del rompicapo

Hai seguito i nostri consigli di osservare bene l’immagine e di considerare correttamente il valore di ciascun elemeno?

Allora non avrai avuto problemi a trovare la soluzione corretta, altrimenti ti spieghiamo il procedimento.

Il risultato dell’ultima operazione è: 39

Come ci si arriva? Intanto osservando il valore di ciascuna bottiglia di succo che è differente una dall’altra ed 1 litro vale 10.

Facendo quindi le debite sostituzioni ti formiamo la soluzione in forma “matematica” riga per riga:

10+50+40= 100

La seconda riga presenta una complessità maggiore perché ha due tranelli.

La prima albicocca come si deduce dal doppio picciolo in alto nasconde un’altra dietro di essa e la terza albicocca in direzione opposta alle altre indica un numero negativo.

Perciò l’operazione ricordando che il segno meno cambia il segno della parentesi che diventerà + sarà la seguente:

(8+8)+8-(-8)= 16+8+8= 32

La terza riga vedrà due panini a cui si sottrae un’albicocca:

4+4-8= 0

E l’ultima riga osservando che la bottiglia contiene (10×3,5+8) dunque sarà:

-8+4+(35+8)= 39

Sei riuscito a scovare tutti i trabocchetti e a rispondere correttamente? Complimenti perché l’impresa non era affatto facile. Continua a seguirci per altri rompicapo impossibili!