Rompicapo visivo: riesci a trovare il gatto in mezzo ai gufetti? La sfida del mese!

Un gatto nascosto tra i gufi? Sta a te scovarlo, ma non sarà facile risolvere il rompicapo visivo dell’artista ungherese, Aguzza la vista!

Se vuoi ricominciare l’anno dopo le feste con una sfida adatta, gioca con questo rompicapo visivo: dovrai riuscire a trovare l’unico gatto nascosto tra tutti i gufetti colorati. Un’impresa davvero ardua!

Rompicapo visivo del gatto curioso

Le sfide d’intelligenza sul web si sono triplicate durante il periodo natalizio e molti hanno avuto modo di apprezzare molti diversi tipi di rompicapo.

Quelli matematici sono i più condivisi ma anche quelli logici e visivi sono molto di moda.

Un artista ungherese di nome Gergely Dudás ha dato l’avvio ad una moda sul suo profilo facebook di creare e condividere rompicapo visivi simpatici e teneri che però rappresentano delle sfide molto difficili.

Oggi te ne proponiamo uno e starà a te dimostrare che sei un abile osservatore!

Riesci a scovare il micio in mezzo ai gufi?

I rompicapo visivi come quello che vedi nell’immagine in alto si basano sull’abilità infatti dell’osservazione e della pazienza.

Se infatti sarai frettoloso e poco attento sbaglierai di certo.

Prova a trovare l’unico gattino che si trova da qualche parte in mezzo a tutti i gufetti colorati.

Non è per nulla facile e molti si confondono e pensano di averlo trovato ma non è lui, è molto abile a nascondersi!

Aguzza la tua vista e dimostra che tu sei più bravo del 75% delle persone, poi lasciaci il tuo commento!

In bocca al lupo!

Ti mostriamo la soluzione!

Se hai provato a metterti alla prova meriti già un bel complimento, bravo!

La voglia di stimolare le facoltà mentali è il primo passo per non lasciare che il nostro cervello invecchi lo dicono anche gli scienziati!

Ora però immaginiamo che vorrai sapere se hai risposto nella maniera corretta.

Non temere ti accontentiamo subito: il gattino era nascosto in basso a sinistra, è di colore grigio e lo si riconosce dal musetto che è l’unico diverso in quanto ovviamente non ha il becco dei gufi.

Eri riuscito allora a trovarlo o ti eri confuso?

Se il rompicapo ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici e torna a trovarci per altre interessanti sfide!