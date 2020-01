Rompicapo matematico: risolvi l’operazione infinita dei due! Non sbagliare!

Se vuoi rilassarti prima di tornare a lavoro prova questo rompicapo matematico, non sarà una sfida facile e avrai solo 30 secondi per trovare la risposta!

Non farti ingannare dai numeri uguali ma risolvi il rompicapo matematico in meno di 30 secondi, dimostrerai di essere più intelligente della maggioranza delle persone.

Rompicapo matematico lunghissimo

Hai dimenticato appena uscito da scuola come si facevano le operazioni lunghe e complesse?

Questa è l’occasione per rinfrescare i ricordi ed anche stupire tutti risolvendo questo rompicapo matematico.

Attento perché la maggior parte delle persone lo sbaglia facilmente.

Dunque non essere frettoloso ma non distrarti!

Qual è il risultato dell’operazione?

L’immagine che abbiamo allegato ad inizio pagina ti dà il testo dell’operazione che dovrai risolvere

Come puoi notare ha qualche particolarità che la rende più difficile del normale.

Innanzitutto è composta di soli numeri 2 e ciò porta una grande confusione quando si fanno i calcoli.

È anche facile perdere il conto e dover ricominciare daccapo.

In più ti servirà ricordare le regole matematiche specifiche dell’ordine delle operazioni.

Sei pronto dunque a metterti alla prova?

Ecco la soluzione!

L’operazione da risolvere era la seguente e se avrai seguito i nostri suggerimenti dovresti essere riuscito a trovare il risultato corretto.

-2:2×2×2:2+2=?

In caso non ci fossi riuscito non disperare perché la maggior parte delle persone sbaglia per distrazione ma appena ti spiegheremo il meccanismo non lo scorderai più!

Il risultato corretto è 0.

Ecco come dovresti aver ragionato: prima di tutto bisogna effettuare le moltiplicazioni e le divisioni e solamente dopo le addizioni e le sottrazioni.

Inoltre si deve porre attenzione alle operazioni tra numeri positivi e negativi. Come ricorderai quando il segno è lo stesso si sommano e quando il segno è opposto si sottraggono tenendo il segni meno davanti al risultato.

Dunque sei riuscito a risolvere il rompicapo?

Continua a seguirci per diventare sempre più abile!