Rompicapo visivo: quanti volti ci sono in questa immagine? Rispondi in pochi secondi!

Rompicapo visivo: quanti volti ci sono in questa immagine? Rispondi in pochi...

Il rompicapo visivo che ti proponiamo sta diventando una delle sfide più avvincenti sul web, prova ad indovinare il numero esatto di facce sull’albero!

Le immagini possono essere a volte molto ingannevoli ma se presterai attenzione riuscirai a risolvere questo rompicapo visivo che sta diventando virale sul web. Pochi riescono ad indovinare il numero esatto di volti presenti sull’albero, vuoi provare anche tu?

Rompicapo visivo che sta spopolando sul web

L’enigmistica è seguita da moltissime persone da sempre.

Grazie all’avvento del web e dei social network in particolare rompicapo ed indovinelli di ogni tipo stanno appassionando generazioni intere.

Spesso anche famiglie intere o gruppi di amici si sfidano con enigmi condivisi sul web e le sfide risultano sempre appassionanti.

Alcuni rompicapo si prestano più di altri a diventare virali, come ad esempio quelli matematici che necessitano di alcune conoscenze per trovare la soluzione a difficili operazioni.

Quante facce vedi?

Per questo rompicapo invece non dovrai effettuare nessun calcolo, ma la richiesta che ti viene fatta è quella di aguzzare la vista e scoprire quante visi di personaggi famosi ci sono nell’immagine che vedi ad inizio pagina.

Attenzione dunque che se non avrai osservato con molta attenzione l’errore è assicurato, dunque prenditi tutto il tempo necessario e dai la risposta solo quando sei davvero certo di aver trovato tutte le facce.

Ecco la soluzione!

Non credere che non essendo un la soluzione sarà semplic rompicapo matematicoe perché questa immagine è in realtà un’illusione ottica composta di alcune immagini diverse intersecate tra loro proprio per confondere l’osservatore.

L’albero è l’elemento portante ma accanto ad esso si possono notare altre figure meno definite, ovvero tanti visi diversi.

Ma quanti sono relamente? Non è facile dare una risposta univoca ed è per questo che molti utenti del web che si trovano ad affrontare la prova arrivano anche a discutere per opinioni divergenti.

Niente paura, se non sei sicuro la risposta corretta te la diamo noi!

Il numero dei volti intorno all’albero è: 11

Eri riuscito a contarli tutti? Avevi notato anche i visi di Margaret Thatcher e di Mikhail Gorbaciov?

Se hai sbagliato non temere, continua a seguirci così da esercitarti e diventare un esperto di rompicapo!