Rompicapo matematico: qual è il risultato dell’operazione? Non farti distrarre dalla fame!

Questo rompicapo è molto divertente perché usa simboli di cibi del fast food al posto dei numeri. Impossibile? No ma molto ingannevole, non ti distrarre!

Prova a mettere alla prova la tua intelligenza con questo rompicapo numerico. Potrebbe sembrare semplice anche per i simboli utilizzati ma non lasciarti ingannare e dai la soluzione corretta

Simboli e numeri da far venir fame!

Molti rompicapo utilizzano vari simboli per celare operazioni matematiche e rendere in tal modo la soluzione ancora più difficile da trovare.

Alcuni simboli di sicuro rendono il quiz più accattivante di un altro, ad esempio i simboli dei cibi, soprattutto se provi a rispondere mentre sei in pausa pranzo!

Ecco allora un rompicapo proprio di questo tipo che ti farà venire anche tanta fame e ti darà grande soddisfazione se riuscirai a risolverlo in pochi secondi.

Il rompicapo del Mc Donald’s

In questo rompicapo come puoi vedere dall’immagine che ti abbiamo allegato in testa all’articolo, ci sono alcuni simpatici disegni che riprendono alcuni dei cibi simbolo di una nota catena di fast food

Chi non ha riconosciuto patatine, panino e bibita del Mc Donald’s?

Ovviamente la domanda a cui rispondere non era questa sarebbe stato troppo facile!

Sotto ogni simbolo è nascosto un numero specifico.

Sta a te cercare di scoprire tutti i numeri che si celano sotto i simpatici disegni e poi provare a dare la risposta corretta all’ultima operazione

Ecco la soluzione

Hai riguardato l’immagine con molta attenzione e hai provato a far tutti i ragionamenti logico-matematici necessari?

Se pensi che il tempo a tua disposizione non sia stato abbastanza, non proseguire nella lettura ma prenditi il tempo per riprovare a ragionare.

Se invece sei sicuro di aver dato la risposta corretta adesso leggerai se è così oppure hai peccato di superbia o sei andato troppo di fretta.

Il risultato dell’ultima operazione è 15

Infatti il valore corretto dei simboli era il seguente:

bibita= 10

panino= 5

patatine= 1 a pacchetto

Ecco allora che l’ultima riga si risolve così:

5+1×10=?

La moltiplicazione va effettuata per prima! Dunque il risultato è:

5+10= 16

Se ti è piaciuto questo rompicapo seguici per scoprirne altri e metterti alla prova!