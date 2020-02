Rompicapo virale: fatti contagiare dalla sfida più cliccata del momento, risolvilo!

Ecco un rompicapo che è già diventato virale sul web e sta coinvolgendo moltissime persone, aggiungiti anche tu e dimostra chi sei!

Ti piace stupire? Risolvi questo rompicapo e diventa anche tu protagonista della sfida virale del momento, ma attento a non sbagliare per non pagare pegno!

Il fenomeno virale del momento: il rompicapo dei 5

Sul web si sà i cosiddetti “fenomeni virali” sono all’ordine del giorno.

Come tutti sanno si tratta di mode passeggere o meno, che nascono nel momento in cui molti utenti cominciano a condividere lo stesso post, o foto ecc..

Nel caso dei rompicapo questa tendenza del momento è positiva perché stimola le persone a giocare con numeri e simboli sviluppando di conseguenza il lato intellettivo.

Buttati anche tu quindi nella sfida del momento, e cerca di battere tutti gli altri utenti rispondendo correttamente e nel minor tempo possibile.

Quale sarà il risultato?

Vuoi superare questa sfida appassionate?

Se segui i nostri consigli sarai svelto nel dare la risposta giusta.

Osserva l’immagine iniziale per avere un’idea dell’equazione che dovrai andare a risolvere e poi assicurati di non avere a portata di mano calcolatrici o simili, in modo da non poter avere la tentazione di usarli.

Ecco dunque cosa dovrai risolvere

5×5:5(1+4)= ?

Se vuoi stupire ancora di più cerca di risolverlo in massimo 30 secondi!

Pronto? Via!

Se sei curioso leggi la soluzione!

Hai provato a dare la soluzione ma il risultato non ti convince? Oppure hai visto che altri utenti danno risposte differenti dalla tua e vorresti conoscere quale sia quella corretta?

Non ti preoccupare, in entrambi o casi ora ti mostreremo la soluzione spiegandoti anche il procedimento per ottenerla.

Il risultato è 25.

Qualunque altro risultato non è corretto e la spiegazione è molto semplice.

L’unico procedimento giusto, accettato dalle regole della matematica è il seguente:

– per prima cosa risolvere l’operazione nella parentesi.

– in seguito risolvere le moltiplicazioni e divisioni nell’ordine in cui sono scritte perché tra moltiplicazione e divisione non vi è una che predomina per importanza sull’altra.

Quindi 5×5:5×5= 25

Se il rompicapo ti è piaciuto lasciaci un commento e torna a sfidare tutti con altri enigmi!